Gaillard cruzó a Colello: “Cuando nombran al kirchnerismo, muchos entrerrianos recuerdan tiempos mejores”

“Que no le vaya a salir a Collelo el tiro por la culata, porque en una provincia con rutas detonadas, comercios que cierran, gente durmiendo en la calle, empleados públicos y docentes con salarios congelados y tantos otros problemas, cuando nombran al kirchnerismo son muchos los entrerrianos y las entrerrianas que recuerdan automáticamente tiempos mejores”, comparó la diputada nacional.

“El kirchnerismo al que desde el gobierno provincial tanto se insiste en denostar y posicionar como enemigo es la fuerza política que gestionó las rutas, las viviendas, los hospitales, las escuelas y la gran infraestructura que conforma la provincia de Entre Ríos”, mencionó.

Más adelante, enumeró: “El asfalto por el que viajan, el centro de convenciones en el que se reúnen, el centro de medicina nuclear que visitan y admiran y tantas otras obras se hicieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

Finalmente, Gaillard señaló: “A todo eso nuestro pueblo lo tiene muy presente y lo va a demostrar en las urnas en octubre, cuando vayan a votar y a decirle basta a la crueldad y al modelo político al que el gobierno entrerriano decidió aliarse”.

Prensa Gailliard