Gaillard denunció aprietes y desafía al aparato: “No somos un peronismo edulcorado que busca fueros y no se sabe cómo votará en el Congreso”

“Nos han hecho operaciones de todo tipo: sacarnos el nombre de la lista, rompernos carteles, impedir a los compañeros el uso de las unidades básicas, presionar a la prensa para que no difunda nuestra actividad. En cada pueblo los compañeros nos cuentan los aprietes y el disciplinamiento que intentan imponerles para que no se reúnan con nosotros”, denunció Gaillard.

La legisladora advirtió que “estas prácticas se tienen que terminar” y agregó: “El peronismo entrerriano viene de una derrota histórica y no se va a reconstruir con autoritarismo ni imponiendo el miedo. Esta forma vetusta de hacer política achica al peronismo en lugar de fortalecerlo”.

Frente a los ataques recibidos, Gaillard remarcó que su lista reafirma su objetivo político: “Ratificamos la importancia de habernos presentado como alternativa a este peronismo nefasto, con lógicas patriarcales que no van más. Queremos un peronismo que debata, de puertas abiertas, que admita diferencias y las dirima en las urnas, no operando en la justicia”.

También respondió a las versiones sobre una presunta contratación de una consultora vinculada al macrismo. “Inventan que contratamos una consultora macrista, cuando lo que hicimos fue acudir a una agencia de comunicación reconocida para pautar avisos en redes. Todo está publicado y actuamos con total transparencia, administrando con austeridad los pocos recursos que tenemos, porque es sabido que estamos haciendo una campaña a pulmón”, explicó.

En ese sentido, cuestionó los millonarios gastos de la campaña oficialista. “Deberían explicar Guillermo Michel y Adán Bahl cómo hacen para invertir más de 30 millones de pesos por semana en redes, y con qué pagan la cartelería en rutas, los viajes en helicóptero y todo el despliegue que hacen. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, afirmó.