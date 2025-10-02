Gaillard ve una elección abierta: “La gente no quiere más representantes de un modelo político agotado”

En los últimos días, Gaillard y los candidatos de Ahora 503 estuvieron en Santa Elena, Bovril, Crespo, Hernandarias, Concordia, Gualeguaychú y Paraná, entre otros puntos de la provincia.

“En nuestros diálogos cara a cara y mano a mano por la provincia, los entrerrianos nos dicen que quieren representantes sin ningún condicionamiento y que no se vendan ni se den vuelta”, describió la legisladora.

“El pueblo está castigado y no le interesan los políticos que se la pasan en la tele hablando de los padecimientos cotidianos en lenguaje difícil. No le interesan las fotos retocadas, los grandes despliegues de marketing ni los discursos de consultora”, añadió.

“La gente busca escucha, empatía y la seguridad de que quienes los representen no duden a la hora de defenderlos. Trabajadores, estudiantes, feminismos, juventudes, diversidades, ambientalistas, la economía popular, la cultura comunitaria se sienten representados por nuestra propuesta”, enumeró Gaillard.

“Muchos nos dicen que tenían pensado no ir a votar y ahora van a hacerlo por la 503. El desafío es conquistar a quienes todavía no definieron su voto”, acotó.

“Peronistas que no se siente contenidos por la lista oficial, radicales que no aceptan la alianza con los libertarios y la expresión más clara y amplia del campo popular está reflejada en nuestra propuesta. A Cristina no la escondemos: es nuestra principal referencia junto con Axel Kicillof y Juan Grabois”, definió luego.

La candidata ve “una elección abierta” y asegura que la Boleta Única Papel «va a marcar la diferencia».

“Pese a los intentos de reducir la contienda a dos fuerzas, el nuevo sistema de votación permitirá a los entrerrianos optar por representantes genuinos. Con esta nueva lógica de construcción política, vamos a demostrar que hay un electorado dispuesto a acompañar propuestas auténticas y no operaciones de aparato”, finalizó.