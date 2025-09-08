Gaillard y Rubattino celebraron el triunfo de Kicillof y llamaron a “ponerle un freno a Milei en Entre Ríos”

En una nota consignada a 7Paginas, Gaillard destacó que “el mensaje es claro: la gente no puede más con este ajuste brutal y no banca ni coimas, ni maltratos, ni represión, ni censura”.

La candidata a senadora nacional remarcó que “este resultado es un freno a Milei y a sus políticas de crueldad por parte del pueblo argentino. Tenemos que reforzarlo en octubre en Entre Ríos con el voto a la Lista 503, que encabezamos junto a Paola Rubattino”.

En el mismo sentido, agregó: “La proscripción de la principal líder de oposición hace que esta victoria tenga más impacto todavía. Es una clara manifestación de que el pueblo está de pie pese a tantos golpes y va a las urnas a defender su salario, su salud, sus remedios, su plato en la mesa, su educación y su dignidad”.

Por su parte, Rubattino, candidata a diputada nacional, sostuvo que el resultado en Buenos Aires también deja un mensaje claro para todo el país: “No alcanza con indignarse en silencio o escribir en las redes. La democracia, la participación y el voto son los derechos más potentes que tenemos como ciudadanos, y es nuestra responsabilidad ejercerlos”, concluyó.