Galimberti dejó abierta la posibilidad de volver a ser intendente de Chajarí

Durante la entrevista, Galimberti recordó que en septiembre de 2024 ingresó a la CTM y explicó aspectos centrales del funcionamiento del organismo, especialmente en relación a la generación y el costo de la energía. “Cuando hablamos del costo de la energía no tiene que ver directamente con la factura que paga el usuario. Salto Grande es generador y también transportista”, señaló, detallando que la energía se transporta desde la represa hasta Colonia Elía y también hacia Uruguay, en función de la demanda existente en ambos países.

En ese marco, explicó que el valor de la energía es el mismo en todo el país, pero que lo que varía es el precio final que paga el usuario, situación que genera reclamos permanentes hacia Salto Grande.

Aporte clave para el Hospital Santa Rosa

Uno de los puntos destacados de la charla fue la donación de un nuevo generador eléctrico para el Hospital Santa Rosa de Chajarí. Galimberti explicó que el nosocomio contaba con un equipo de más de 60 años de antigüedad y que, tras el pedido de las autoridades del hospital, se avanzó en una gestión que hoy es una realidad.

“El nuevo generador tiene otra tecnología y otra potencia, y demandó una inversión cercana a los 50 millones de pesos”, indicó, subrayando que la salud, la educación y otros sectores sensibles forman parte de las principales preocupaciones del gobernador Rogelio Frigerio, y que la CTM suele canalizar pedidos de ayuda en ese sentido.

Erosión de las costas y limitaciones legales

Consultado sobre la erosión en las costas del lago de Salto Grande, Galimberti explicó que la CTM tiene limitaciones legales para intervenir en zonas privadas, aunque sí se avanza en el pago a ribereños cuando se producen crecidas extraordinarias. Señaló que se están regularizando pagos hasta el año 2024 y que aún resta completar otros períodos.

En relación al camping Drewanz y otros sectores afectados, reconoció que existen problemas de erosión en varios puntos, pero aclaró que “una cosa es la inundación y otra la erosión”, y que cada situación requiere soluciones específicas con sustento legal.

Apoyo a instituciones y salud pública

El funcionario también destacó el acompañamiento de la CTM a escuelas, clubes e instituciones, y remarcó que durante 2025 se realizó un aporte cercano a los 2.800 millones de pesos a la salud pública entrerriana, con la compra de ambulancias, equipamiento, medicamentos y computadoras.

En ese sentido, precisó que se entregaron 20 ambulancias, entre ellas 10 de alta complejidad, que si bien fueron asignadas a determinadas ciudades, están afectadas al sistema provincial de salud. Además, anticipó que este año podrían concretarse nuevos aportes, ya que se mantiene el diálogo con funcionarios provinciales sobre el déficit existente.

¿Regreso a la Intendencia de Chajarí?

Al ser consultado por una eventual candidatura futura en Chajarí, Galimberti dejó la puerta abierta. “Llegamos con un fuerte proyecto político en 2015 y no dudo que seguiremos trabajando en eso. Las demás cuestiones se irán viendo”, expresó.

Si bien reconoció que la política es importante para él, aclaró que no se concibe desde un lugar individualista. “Si me toca a mí, haré lo que corresponda; y si le toca a otra persona, hay gente muy capacitada. No concibo la política en términos individualistas”, afirmó.

Finalmente, con un tono distendido, cerró señalando que, de no darse un nuevo desafío político, continuará con su actividad privada: “Si no me toca, estaré con las vaquitas y en el estudio”, concluyó, dejando abierta la incógnita sobre un posible regreso al Ejecutivo municipal de Chajarí.