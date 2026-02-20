Ganó la violencia: suspenden la tercera noche del Carnaval de los Pequeños Duendes

La medida fue adoptada con el objetivo primordial de resguardar la integridad y seguridad de los niños, priorizando el espíritu familiar que caracteriza a esta celebración.

Decisión conjunta

La determinación fue consensuada entre los referentes de las comparsas participantes, el subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado, el director ejecutivo del Ente Permanente del Carnaval Luis Sanchez y la directora de Eventos Magali Martinez.

Todos coincidieron en que el cuidado y la protección de los más chicos deben estar por encima de cualquier otra consideración.

En los próximos días se dará a conocer la modalidad de un cierre institucional correspondiente a la edición 2026.

Operativo de seguridad

Desde la organización destacaron el importante operativo desplegado por la Policía de Entre Ríos y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que permitió mantener el orden dentro del predio. También se reconoció la tarea preventiva y de asistencia sanitaria desarrollada por la Secretaría de Salud de Concordia.

Finalmente, agradecieron la comprensión de las familias y de toda la comunidad, reafirmando el compromiso de que el Carnaval de los Pequeños Duendes continúe siendo un espacio seguro, de alegría y pensado por y para los niños.