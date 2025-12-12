Gaston Bagnat hizo un balance de gestión y sostuvo que “en algún momento habrá que debatir la edad jubilatoria”

Ordenamiento, control y resultados

Bagnat recordó los inicios de su gestión en 2023, cuando —aseguró— la Caja enfrentaba un escenario complejo, con múltiples trámites atrasados, irregularidades, un fuerte déficit y unas 7.000 jubilaciones pendientes de resolución.

“Era un momento de sembrar y tomar decisiones. Hoy, dos años después, podemos decir que evitamos un colapso proyectado y logramos cumplir el primer objetivo: enfriar el espiral deficitario del sistema”, expresó. En ese sentido, destacó el respaldo político del gobernador Rogelio Frigerio para encarar cambios estructurales.

El titular de la Caja subrayó la tarea de auditoría realizada en materia de incompatibilidades, pensiones, control de aportes, deudas y cruces de información con otros organismos. Señaló que esto permitió “poner luz donde antes no se controlaba”, recuperar fondos y evitar pagos indebidos. “Fue un trabajo inédito, con resultados concretos, que devuelve al organismo la dignidad de saber que las cosas se están haciendo bien”, afirmó.

Jubilaciones demoradas y orden de mérito

Otro de los avances señalados fue la implementación de la orden de mérito para la firma de beneficios, medida que —dijo— terminó con prácticas históricas en las que influían contactos o gestiones informales.

“Hoy la gente puede seguir el lugar que ocupa su trámite. Cuando falta documentación, se sabe; y cuando está completo, entra al despacho por orden de antigüedad. Eso llegó para quedarse”, explicó.

También mencionó mejoras en la digitalización, en la página web institucional y en la asistencia técnica a los distintos ministerios para tramitar jubilaciones de oficio cuando el empleado ya reúne todos los requisitos.

El debate sobre la edad jubilatoria

Consultado sobre la posibilidad de elevar la edad para jubilarse en Entre Ríos, Bagnat fue tajante: “La provincia tiene un estándar de edades más bajo que Nación, y en Argentina esta discusión ya está instalada. Es un debate que se viene”.

Aclaró que cualquier cambio será a largo plazo y no afectará a quienes están próximos a jubilarse: “No hay que asustar a la gente. Esto es para quienes recién empiezan su vida laboral. La ley necesita actualizaciones que garanticen la sostenibilidad del sistema”.

Según explicó, la relación entre activos y pasivos es uno de los indicadores más críticos y actualmente se ubica en torno al 0,80 aportantes por cada jubilado. “Esa ecuación empeora año a año. Si no se actúa, llegará un punto en que la sociedad no estará dispuesta a sostener un déficit creciente”, remarcó.

Un sistema deficitario, pero monitoreado

Bagnat reconoció que la Caja —al igual que la mayoría de los sistemas previsionales del país— es estructuralmente deficitaria. “Decir lo contrario sería engañar a la gente. Lo importante es que ese déficit sea conocido, controlable y tolerable. Antes ni siquiera se sabía la magnitud real”, dijo.

Resaltó además la gestión ante ANSES y la regularización de deudas históricas, incluida la judicialización de reclamos que la provincia nunca había impulsado.

Hacia una nueva etapa

Finalmente, Bagnat señaló que, cumplidos los objetivos iniciales, comienza una etapa enfocada en políticas públicas de mediano y largo plazo, con la sostenibilidad del sistema previsional como eje central.

“Estamos ordenados, con datos transparentes y con un organismo que hoy funciona mirando al futuro. Lo que viene es debatir seriamente cómo sostener un sistema solidario en un contexto donde la gente vive más y donde cada decisión tiene impacto por décadas”, cerró.

