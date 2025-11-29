Gastón Etchepare: “el Peronismo perdió las dos últimas elecciones porque la gente se cansó de ver siempre las mismas caras”

Etchepare lamentó la crisis institucional que vive el PJ de Concordia, un escenario que —según remarcó— llegó al extremo de tener que recurrir a la Justicia ordinaria. Para el dirigente, la salida debe ser “institucional, democrática y sin atajos”: las elecciones internas son, afirmó, la herramienta indispensable para recomponer liderazgos y recuperar la confianza de la militancia.

“Las heridas vienen más de adentro que de afuera”

El edil planteó que la crisis no es solo local. “Lo que pasa en Concordia es un calco de lo que sucede en la provincia y en el país”, aseguró. Señaló que el peronismo no supo asumir la derrota ni transformarla en una oportunidad para reconstruirse. Por el contrario, aparecieron divisiones, acusaciones cruzadas y sectores enfrentados dentro del propio movimiento.

“Las heridas que estamos haciendo vienen más de los propios que de los de afuera”, expresó, y advirtió que el clima de bronca y violencia interna es incompatible con lo que la sociedad espera de la política.

Un partido sin recambio y sin formación de cuadros

Etchepare apuntó a un problema estructural: la falta de renovación dirigencial. “El peronismo se quedó sin formación de cuadros. Siempre los mismos apellidos, siempre las mismas caras. La gente se cansó”, afirmó.

Sostuvo que durante años la rotación de cargos entre un grupo reducido impidió el surgimiento de voces nuevas, generando desgaste y alejamiento de la militancia. “Cuando decimos que la gente nos dio la espalda, tenemos que entender por qué. No se la acarrea más con apellidos; si no convencés, perdés”, remarcó.

Internas anuladas y consecuencias visibles

El concejal fue categórico al evaluar la decisión del PJ provincial de evitar internas para las elecciones legislativas recientes. Para Etchepare, esa falta de competencia democrática terminó “convulsionando al partido” y empujando a sectores relegados a jugar por fuera.

“No lo justifico, pero era previsible: si no hay internas, si no se escucha a la militancia, la gente busca otros caminos”, explicó.

Recordó además que, tras perder el municipio, un grupo de militantes —incluido él mismo— presentó una lista opositora en la interna partidaria, la cual perdió por escaso margen. “Nosotros nos presentamos, aceptamos las reglas y perdimos. Eso es respetar las instituciones. Lo que no podemos es cambiar cerraduras o manejar el partido como una barbarie”, señaló.

Críticas a la ausencia de los líderes históricos

Consultado sobre figuras de peso dentro del justicialismo —Enrique Cresto, Ángel Giano y Luis Gay—, Etchepare admitió que su ausencia en la campaña legislativa llamó la atención: “Son referentes importantes, han aportado muchos votos al peronismo, pero hoy no estuvieron presentes. La conducción no puede desaparecer en los momentos difíciles”.

Sin embargo, pidió no reducir la responsabilidad a unos pocos dirigentes: “Somos todos responsables. Y si no cambiamos, corremos el riesgo de seguir perdiendo”.

“La gente no quiere violencia ni oportunismo”

Etchepare insistió en que la ciudadanía rechaza de manera contundente las viejas prácticas políticas. “No va más la foto oportunista, no va más aparecer al lado de quien puede ganar. Tampoco la violencia ni la agresión. Los jóvenes no creen en eso, la sociedad no quiere eso”, afirmó.

Pidió reconstruir el peronismo desde una lógica diferente: más horizontal, sin dueños, sin caudillos y sin privilegios.

Mirando hacia 2027: internas como punto de partida

Para el concejal, la única salida posible es la democratización plena del partido: “Las internas verdaderas tienen que ser el punto de inflexión. Las urnas deben ordenar al peronismo”.

Y dejó una advertencia final: “Si no aprendemos de lo que pasó, si seguimos haciéndonos daño entre nosotros, vamos a desaparecer. Hoy el peor enemigo del peronismo está dentro del peronismo”.

Etchepare cerró agradeciendo el espacio y remarcó que está dispuesto a seguir debatiendo, siempre desde el respeto institucional y con la convicción de que el peronismo puede —y debe— reconstruirse desde sus bases.

Redaccion de 7Paginas