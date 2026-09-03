Gay y Giano se mostraron juntos y llamaron a construir una alternativa amplia para Concordia rumbo a 2027

Este jueves, dos de los principales referentes del peronismo concordiense, Armando Gay y Ángel Giano, se mostraron juntos y dejaron un mensaje político que rápidamente generó repercusiones dentro del escenario partidario local.

La imagen de ambos dirigentes apareció luego de una serie de rumores sobre supuestos enfrentamientos entre ellos, situaciones que posteriormente fueron aclaradas y que, según se indicó, nunca habrían ocurrido.

Cabe recordar que Gay y Giano protagonizaron una fuerte disputa interna en el peronismo durante el proceso electoral de 2023, por lo que la fotografía compartida en las redes sociales y el mensaje que la acompañó parecen marcar una señal de acercamiento y diálogo de cara al futuro político de Concordia.

Fue el propio Ángel Giano quien publicó en su cuenta personal el encuentro mantenido con el exintendente y dirigente peronista.

“Dialogamos con Armando Luis Gay sobre la difícil situación que atraviesa nuestra ciudad, la gestión municipal y el actual momento del peronismo de Concordia”, expresó.

En su mensaje, Giano reconoció que ambos mantienen diferencias en sus construcciones políticas, aunque remarcó la necesidad de encontrar puntos de coincidencia para consolidar una alternativa de cara a los próximos años.

“Si bien tuvimos y mantenemos construcciones políticas diferentes, coincidimos en algo más importante: la necesidad de superar diferencias en la diversidad, de escucharnos y de contribuir a consolidar una alternativa amplia para Concordia, sea a través de internas o una unidad programática. Con el PJ solo no alcanza”, señaló.

El dirigente sostuvo además que el objetivo debe ser construir una fuerza política que tenga como prioridad la situación económica y social que atraviesan los concordienses y que, al mismo tiempo, pueda representar a diferentes sectores e instituciones de la ciudad.

“Una fuerza que ponga en el centro la situación económica y social de nuestros vecinos y vecinas y que represente a los distintos sectores e instituciones”, manifestó.

Finalmente, Giano planteó la necesidad de recuperar el protagonismo de Concordia dentro de la discusión política provincial y consideró que el peronismo local tiene la responsabilidad de trabajar en la construcción de una propuesta competitiva rumbo a las elecciones de 2027.

“Un proyecto que le devuelva a Concordia el protagonismo que merece, y que siempre tuvo, en la discusión provincial. El peronismo local tiene la responsabilidad de trabajar con amplitud, generosidad y presentar una alternativa consolidada para el 2027”, concluyó.

La imagen de Gay y Giano juntos representa así una señal política dentro del peronismo concordiense, en momentos en que comienzan a profundizarse las conversaciones y los posicionamientos de los distintos sectores con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.

Redaccion de 7Paginas