General Campos celebró sus 113 años: el gobernador Frigerio participó de los festejos e inauguró un nuevo jardín maternal

La comunidad de General Campos vistió sus mejores galas para celebrar el 113° aniversario de su fundación. Los festejos contaron con la presencia destacada del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien acompañó al intendente local, Javier Mendelovich, en una jornada que combinó el rescate de la identidad histórica del pueblo con la habilitación de nueva infraestructura educativa para la primera infancia.

Durante el acto protocolar, que tuvo lugar en las instalaciones del Polideportivo Municipal, Frigerio trazó un paralelismo entre el coraje de los pioneros y los desafíos institucionales del presente:

«Cada generación, y nosotros también, tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo: mirar más allá de las urgencias, vencer las resistencias y pensar qué pueblo queremos dejarles a las próximas generaciones. El mejor homenaje que podemos hacerles a aquellos primeros pobladores es encarnar ese mismo espíritu emprendedor y esa misma voluntad de construir», afirmó el gobernador ante los vecinos.

Identidad cultural y apuesta al desarrollo

En otro tramo de su discurso, el mandatario provincial ponderó el arraigo y el acervo cultural de la localidad como parte fundamental del «ADN entrerriano», señalando que los pueblos no solo dejan huellas por lo que producen materialmente, sino por las ideas y los creadores que proyectan su identidad más allá de las fronteras geográficas.

Asimismo, Frigerio ratificó las metas de su administración para revertir años de postergación estructural en los municipios del interior: “Queremos que nuestros chicos reciban una educación que les permita desplegar todo su potencial; que los productores tengan incentivos y alivio fiscal para desarrollarse; que el esfuerzo sea la principal fuente de progreso y que ser honestos y trabajadores tenga su recompensa”, remarcó.

Hito para la comunidad: inauguración del Jardín Maternal «Evita»

Uno de los momentos más emotivos y esperados de la jornada fue el corte de cintas que dejó formalmente inaugurado el Jardín Maternal «Evita». El nuevo edificio dará contención pedagógica y social a una matrícula inicial de 32 niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad. Para el inicio de las actividades, la Dirección de Educación Inicial de la provincia hizo entrega de equipamiento y material didáctico adaptado.

Al respecto, el intendente Javier Mendelovich agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y detalló la ingeniería financiera que demandó culminar la obra edilicia ya que el municipio solicitó formalmente la transferencia de la obra para poder destrabarla y reactivarla, pero demás recalcó que se destinaron fondos del erario público municipal para finalizar los detalles constructivos. «Garantizar un espacio de cuidado y contención para nuestros gurises mientras sus padres trabajan es una inversión en el futuro. Eso es gestión y administración responsable», enfatizó el jefe comunal.

Una verdadera fiesta popular

De la ceremonia oficial participaron el senador departamental Marcelo Berthet, secretarios del gabinete provincial, concejales, delegaciones escolares, docentes y un masivo marco de vecinos que se acercó a compartir la celebración. Tras los discursos de rigor y el recorrido por las flamantes salas del jardín, la jornada de aniversario cerró con una serie de espectáculos artísticos y musicales que coronaron los 113 años de historia, trabajo y esperanza de General Campos.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas