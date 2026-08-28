General Campos sufrió una fuerte granizada: hubo importantes daños

Una intensa granizada golpeó durante la madrugada de este viernes a General Campos, provocando importantes daños materiales en distintos sectores de la localidad. El intendente Javier Mendelovich destacó que, pese a la magnitud del fenómeno, no hubo personas heridas.

“La gente dice que nunca había visto una pedrada así. Gente mayor también lo dice. La verdad que fue un desastre”, describió el presidente municipal en diálogo con el programa «Otra mañana» (Mercurio TV).

Según relató, la tormenta comenzó alrededor de la 1:10 de la madrugada y la caída de granizo se prolongó durante más de 20 minutos. Poco después, funcionarios y trabajadores municipales ya se encontraban recorriendo las calles junto con Bomberos Voluntarios y personal policial.

“Lo más importante: personas lastimadas, afectadas o heridas no hay absolutamente ninguna. Gracias a Dios no hubo que lamentar ni siquiera un golpe”, destacó Mendelovich.

El granizo bloqueó desagües y el agua ingresó a viviendas

Uno de los principales inconvenientes fue la acumulación de granizo, que terminó obstruyendo los sistemas de desagüe de numerosas propiedades.

“La granizada que cayó obstruyó las vías de desagote de todo, de las casas. Entonces el agua entraba por los techos, no desagotaba y entraba por los bordes”, explicó.

Esta situación provocó que numerosas familias sufrieran el ingreso de agua y que algunas perdieran ropa de cama y otras pertenencias. Durante la madrugada, el área de Desarrollo municipal comenzó a entregar elementos a los vecinos más afectados.

“Se asistió a la gente que no tenía ni ropa ni una sábana seca. A las tres de la mañana ya se había asistido a dos familias”, señaló.

Árboles caídos, una camioneta destruida y daños en el polideportivo

El relevamiento inicial permitió detectar además tres estructuras afectadas, aunque ninguna correspondía directamente al techo completo de una vivienda. Mendelovich mencionó daños en un galpón que estaba en construcción, un taller donde no había personas y el palier de una casa.

También se produjeron importantes caídas de árboles. Uno de ellos terminó sobre una camioneta perteneciente a una persona de San Salvador, provocándole severos daños.

Otro árbol de gran tamaño cayó detrás del polideportivo y destrozó tejidos y parantes de las instalaciones, obligando además a interrumpir la circulación en algunos sectores.

A esto se sumaron reportes de chapas dañadas y postes y columnas del tendido eléctrico inclinados. Entre los puntos que generaban preocupación se encontraba una estructura ubicada frente a la escuela primaria.

Piden evitar circular por cables caídos

Mendelovich advirtió especialmente sobre la presencia de cables caídos en diferentes puntos de General Campos y pidió a la población limitar los desplazamientos mientras continúan las tareas.

“El que no necesita salir, que no salga de la casa, porque hay cables caídos por todos lados”, solicitó.

Personal de la empresa distribuidora de energía se encontraba trabajando para verificar las instalaciones y descartar riesgos eléctricos.

El intendente destacó la coordinación entre Municipalidad, Bomberos Voluntarios y Policía, cuyos equipos permanecieron trabajando desde los primeros minutos posteriores al temporal.

“Policía corroboraba, Bomberos iba a actuar y nosotros íbamos atrás a asistir. Creo que como se debe, coordinadamente”, expresó.

Las tareas continuaban durante la mañana con nuevos recorridos para determinar la verdadera dimensión de los daños, debido a que la oscuridad y las condiciones meteorológicas habían dificultado el relevamiento durante la madrugada.

“Dentro de lo grave que fue, porque realmente fue grave, tenemos que agradecer que no lamentamos nada. Hay mucho para asistir, hay muchísima necesidad en este momento”, concluyó Mendelovich.