Germán Krauss y Silvia Peyrou llegarían a Federación con una propuesta teatral de nivel nacional

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, junto al secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, mantuvo una reunión con productores que acercaron una propuesta teatral de nivel nacional para ser presentada durante el próximo mes de enero en el Auditórium de la ciudad.

Del encuentro participaron Leonardo De Pauli y Patricia Rocha, quienes presentaron detalles de una obra que contaría con reconocidas figuras de la escena argentina, entre ellas los actores Germán Krauss y Silvia Peyrou.

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos vinculados con la organización y realización del espectáculo, que busca incorporarse a la programación cultural de Federación durante la temporada de verano.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa forma parte del trabajo que se viene llevando adelante para consolidar la agenda del Auditórium y ampliar la oferta de espectáculos y actividades culturales destinadas tanto a los vecinos como a los turistas que visitan la ciudad.

La incorporación de propuestas teatrales de alcance nacional apunta, además, a diversificar la oferta turística de Federación y generar nuevas experiencias para quienes eligen el destino durante la temporada estival.

En ese sentido, el intendente Ricardo Bravo sintetizó el objetivo de la iniciativa con una frase: “Más Cultura, Más Turismo”.

De esta manera, Federación busca fortalecer su agenda de verano con nuevas alternativas vinculadas al entretenimiento y la cultura, sumando espectáculos que puedan convertirse también en un atractivo para los visitantes.

“Nuevas obras de teatro llegan al Auditórium Federación, elegido como escenario para seguir diversificando nuestra propuesta turística y generar nuevas experiencias en Federación”, destacaron desde el municipio.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas