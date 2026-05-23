Gesta de Malvinas: Prefectura Concordia homenajeó a los héroes del Guardacostas “Río Iguazú”

En una jornada cargada de profunda emoción, respeto y memoria histórica, la Prefectura Naval Argentina —a través de la Prefectura Concordia— rindió homenaje este viernes a los héroes de la institución que combatieron en defensa de la soberanía nacional durante la Gesta de Malvinas. El motivo central de la convocatoria fue la conmemoración del 44° aniversario del histórico combate aeronaval protagonizado por el Guardacostas GC-83 “Río Iguazú”.

El acto formal, que dio inicio a las 10:00 horas en la sede de la dependencia local, estuvo conducido por el jefe de la Prefectura Concordia, Prefecto Jorge Ribinski. La ceremonia contó con un importante marco de asistentes, entre ellos personal superior y subalterno de la fuerza, veteranos de guerra de Malvinas, autoridades de las distintas fuerzas federales con asiento en la ciudad, invitados especiales y representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, comitiva que estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Dr. Luciano Dell’Olio.

El heroico bautismo de fuego del «Río Iguazú»

Durante el transcurso de la ceremonia se rememoró minuciosamente el heroico accionar de la tripulación del Guardacostas GC-83, ocurrido el 22 de mayo de 1982. En aquella jornada, mientras la unidad de Prefectura cumplía con una arriesgada misión logística de transporte de material en cercanías de Puerto Darwin, fue interceptada y atacada bajo el fuego de aeronaves Sea Harrier de la aviación británica.

En medio de ese desigual combate, entregó su vida por la Patria el Cabo Segundo Julio Omar Benítez, quien permaneció firme operando su puesto de combate para defender al resto de sus camaradas hasta el último instante. Ante la baja de Benítez, el Cabo Segundo José Raúl Ibáñez tomó el control del armamento y respondió con determinación al ataque enemigo, logrando derribar una de las aeronaves británicas adversarias en una hazaña militar que quedó grabada en las páginas de oro de la historia nacional.

Asimismo, los oradores de la jornada destacaron la valentía, el liderazgo y la entereza moral demostrada por cada uno de los tripulantes del “Río Iguazú”, quienes en condiciones operativas sumamente adversas priorizaron el honor, el coraje y el profundo amor a la Patria.

Emotiva inauguración y campanadas de los veteranos locales

El momento de mayor emotividad de la jornada se vivió con el descubrimiento oficial de una línea de tiempo alusiva al accionar de la Prefectura Naval Argentina durante el conflicto del Atlántico Sur, la cual quedó emplazada de forma permanente en el hall central de la dependencia de Concordia para el conocimiento de los ciudadanos.

La inauguración de este espacio histórico estuvo acompañada por el sonido de dos campanadas simbólicas, ejecutadas por dos respetados veteranos de guerra oriundos y radicados en la ciudad de Concordia: el Prefecto Mayor (R.S.) Luis Berta y el Ayudante Principal (R.S.) Daniel Dalzoto. El sonar de la campana marcó el instante más respetuoso de la mañana, arrancando los aplausos de todos los presentes.

Hacia el cierre de la jornada, las autoridades viales y civiles coincidieron en que este tipo de homenajes en el territorio permiten renovar de manera continua el compromiso social de mantener viva la memoria de quienes combatieron en nuestras islas, reafirmando ante las nuevas generaciones el legado de sacrificio, entrega y vocación de servicio que guía el accionar diario de la institución.