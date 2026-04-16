Gestión exitosa: Bravo obtuvo el visto bueno de Frigerio para una obra de más de $231 millones

La ciudad de Federación se encuentra un paso más cerca de concretar una obra largamente esperada. Tras un encuentro estratégico en la capital provincial, el presidente municipal Ricardo Bravo confirmó a 7Páginas que el gobernador Rogelio Frigerio otorgó el aval al proyecto de “Remodelación y Puesta en Valor de la Plaza de los Constituyentes”.

La iniciativa, presentada por el municipio bajo el marco del Fondo Fiduciario de Infraestructura Municipal (CEFFIM), contempla una transformación integral del espacio: mejoras en veredas, optimización de la accesibilidad y una renovación general de la infraestructura en un punto que es neurálgico tanto para los residentes como para el sector turístico.

Detalles y financiamiento

El monto aprobado para la ejecución de los trabajos supera los $231 millones. Durante la reunión, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, lo que demuestra el respaldo político a la propuesta federaense.

Los pasos a seguir: Del aval a la ejecución

Es fundamental destacar que, si bien el «visto bueno» de Provincia es un hito trascendental, la obra aún debe atravesar instancias administrativas y legales antes de que comiencen los trabajos en el terreno:

Aprobación Legislativa: El proyecto debe ser tratado y aprobado por el Concejo Deliberante de Federación.

Planificación Financiera: Al tratarse de un financiamiento reembolsable, el Municipio deberá estructurar un plan de devolución del capital en el tiempo.

Mecanismos del Programa: La implementación efectiva quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos técnicos previstos por el CEFFIM.

Compromiso con la infraestructura

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron la relevancia de este paso, reafirmando que se trabajará con «responsabilidad y transparencia» en cada etapa administrativa. Para la gestión de Ricardo Bravo, esta obra representa un compromiso directo con la mejora de la calidad de vida de la comunidad, revitalizando un espacio público central que hace a la identidad de Federación.