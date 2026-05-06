Gestión por resultados: Francisco Azcué avanza en la profesionalización del municipio de Concordia

En el marco de un ambicioso plan de modernización del Estado local, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, lideró un encuentro clave junto a su gabinete. El eje central fue la implementación de una metodología de planificación orientada a resultados, una herramienta que busca transformar la administración municipal en una estructura más eficiente y profesional.

Desde la esfera municipal se dijo a 7Paginas, que esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte del acuerdo de cooperación técnica firmado entre la Municipalidad de Concordia, el Observatorio Social y la Corporación Andina de Fomento (CAF) —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—.

Presupuesto e impacto real

El encuentro de trabajo tuvo como meta profundizar la planificación basada en resultados, lo cual tendrá un impacto directo en la formulación del presupuesto institucional. Mediante este sistema, cada recurso invertido será evaluado según los objetivos alcanzados.

Para este proceso, el Observatorio Social es el encargado de aportar el marco metodológico. Esto permitirá al gobierno local:

Medir y evaluar: Fortalecer la gestión a través de herramientas técnicas de medición.

Toma de decisiones: Mejorar el análisis estratégico basado en datos reales.

Transparencia: Consolidar mecanismos de rendición de cuentas hacia los vecinos de Concordia.

El camino hacia el financiamiento internacional

Más allá del ordenamiento interno, esta profesionalización de la gestión tiene un objetivo estratégico: cumplir con los estándares de calidad exigidos por organismos internacionales.

La correcta implementación de estas metodologías es un requisito indispensable para que Concordia pueda acceder a financiamiento externo. Estos fondos están destinados a proyectos de gran envergadura, específicamente en el marco del Plan de Revitalización de la Zona Noroeste de la ciudad, una de las áreas con mayores desafíos de infraestructura y desarrollo.

Con este avance, la gestión de Azcué busca dejar atrás los viejos modelos de administración para consolidar una gobernanza moderna, orientada a la eficiencia y el cumplimiento de metas concretas para la comunidad