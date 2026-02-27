Gestionan beneficios turísticos en Federación para suboficiales de Prefectura

Del encuentro participaron Eduardo Bouchet, Jorge Romero y Ricardo Landaida, representantes de la delegación Concepción del Uruguay, junto a Iván Stempelatto, quien actúa como referente del Círculo de Suboficiales en Federación.

Durante la reunión se dialogó sobre la posibilidad de avanzar en la firma de un convenio que permita a los socios acceder a distintos beneficios turísticos en la ciudad, entre ellos descuentos para el ingreso al Parque Termal y otras propuestas vinculadas a la oferta local.

Asimismo, se abordaron temas institucionales de interés común, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y la entidad, promoviendo acciones que redunden en beneficios tanto para sus asociados como para la comunidad en general.

Desde el gobierno local destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de articulaciones, que no solo potencian el desarrollo turístico sino que también consolidan vínculos con instituciones que forman parte activa del entramado social y regional.