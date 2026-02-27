7PAGINAS

Viernes 27 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Gestionan beneficios turísticos en Federación para suboficiales de Prefectura

El presidente municipal de la ciudad de Federacion, Ricardo Bravo, recibió en la mañana de este viernes a integrantes del Circulo de Suboficiales de Prefectura Naval Argentina, en el marco de una reunión orientada a gestionar beneficios turísticos para sus asociados.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Del encuentro participaron Eduardo Bouchet, Jorge Romero y Ricardo Landaida, representantes de la delegación Concepción del Uruguay, junto a Iván Stempelatto, quien actúa como referente del Círculo de Suboficiales en Federación.

Durante la reunión se dialogó sobre la posibilidad de avanzar en la firma de un convenio que permita a los socios acceder a distintos beneficios turísticos en la ciudad, entre ellos descuentos para el ingreso al Parque Termal y otras propuestas vinculadas a la oferta local.

Asimismo, se abordaron temas institucionales de interés común, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y la entidad, promoviendo acciones que redunden en beneficios tanto para sus asociados como para la comunidad en general.

Desde el gobierno local destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de articulaciones, que no solo potencian el desarrollo turístico sino que también consolidan vínculos con instituciones que forman parte activa del entramado social y regional.