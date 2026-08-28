Gestionan para que la Reserva “El Aromito” de Federación sea declarada Área Natural Protegida provincial

La Municipalidad de Federación avanza en las gestiones para lograr que la Reserva “El Aromito” sea reconocida como Área Natural Protegida a nivel provincial, mediante un proyecto de ley que contempla su incorporación bajo la categoría de “Paisaje Protegido”.

En ese marco, el secretario de Gobierno y Hacienda de la ciudad, Daniel Benítez, recibió al director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, con quien mantuvo una reunión de trabajo destinada a analizar los distintos aspectos de la iniciativa.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con el proyecto legislativo y la importancia de avanzar en herramientas de protección que permitan garantizar la conservación de este espacio natural considerado emblemático para Federación.

Protección y conservación

La eventual declaración de “El Aromito” como Área Natural Protegida provincial permitiría incorporar al espacio dentro del sistema de áreas naturales protegidas de Entre Ríos, bajo una figura orientada a preservar sus características ambientales y paisajísticas.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar articulando con los organismos provinciales para avanzar en la propuesta y fortalecer las políticas vinculadas con la conservación del patrimonio natural de la ciudad.

La reunión también permitió intercambiar criterios sobre las acciones necesarias para impulsar el proyecto de ley y profundizar el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia.

Aceñolaza participó de una jornada regional

La presencia del funcionario provincial en Federación se produjo en el marco de su participación en la Jornada de Desarrollo Territorial organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), desarrollada en la vecina ciudad de Concordia.

Durante esa actividad, Aceñolaza brindó una exposición vinculada con el proyecto de Biósfera Transfronteriza, una iniciativa que contempla una mirada regional sobre la conservación y el desarrollo sostenible.

En este contexto, la visita a Federación permitió además avanzar en una agenda específica relacionada con la protección de la Reserva “El Aromito”, con la intención de que este espacio pueda alcanzar el reconocimiento como Paisaje Protegido a nivel provincial.