Gestiones de alto nivel en Nación: Buscan ampliar el mercado de Estados Unidos para el citrus de nuestra región

Este jueves se llevó a cabo una reunión clave en la Capital Federal con el objetivo de fortalecer la cadena productiva citrícola, principal motor económico de la región de Salto Grande. El encuentro contó con la participación de figuras centrales del ámbito legislativo y gremial, quienes trasladaron las urgencias del sector al Gobierno Nacional.

De la mesa de trabajo participaron el Diputado Nacional y Secretario General de la FATREFU (Federación Argentina de Trabajadores de Relaciones Externas y Frutihortícolas), Pablo Ansaloni; el interventor del Sindicato de la Fruta, Iván Amaro; y el Secretario General Adjunto de FATREFU, Eduardo Ponce. Los dirigentes fueron recibidos por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.

El mercado estadounidense en la mira

Uno de los puntos más trascendentales de la reunión, según pudo saber 7Páginas, fue el avance en las gestiones diplomáticas y comerciales para posicionar el citrus de nuestra zona en los Estados Unidos. La apertura definitiva de este mercado representaría un salto cualitativo para las exportaciones locales, permitiendo una mayor entrada de divisas y la consolidación de la fruta entrerriana en uno de los destinos más exigentes del mundo.

Créditos y transparencia en la actividad

Además de la expansión comercial, se abordaron herramientas concretas para el sostenimiento de los productores locales:

Financiamiento: Se discutió la orientación de nuevas líneas de crédito diseñadas específicamente para los productores del sector, buscando aliviar la carga financiera y fomentar la inversión en tecnología y sanidad.

Blanqueo Laboral: Se hizo hincapié en la responsabilidad empresarial respecto a la regularización de la actividad. Las autoridades y gremios coincidieron en la necesidad de avanzar en el blanqueo de los trabajadores para garantizar derechos y mejorar la competitividad del sector.

Un trabajo articulado

El encuentro refleja un esfuerzo conjunto entre los representantes de los trabajadores y el Estado Nacional para encontrar soluciones de fondo a la problemática citrícola. Para la región, estas gestiones son vitales en un contexto donde la producción necesita nuevos mercados y reglas claras para garantizar la paz social y el crecimiento económico.