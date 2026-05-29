Gestiones por viviendas en Paraná: el intendente Bravo impulsa el nuevo plan del IAPV para Federación

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, acompañado por la viceintendenta Silvana Monzón, encabezó una importante jornada de trabajo en la ciudad de Paraná. Los mandatarios mantuvieron un encuentro con el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Arq. Manuel Schönhals, con el objetivo de avanzar en diversas gestiones habitacionales clave para el desarrollo urbano de la ciudad termal.

Segun lo informado a 7Paginas, durante la reunión, se abordaron tres ejes centrales: el estado de un proyecto de viviendas presentado por el municipio, el lanzamiento de una moratoria para regularizar deudas y la implementación en Federación de «Raíces», la nueva línea de créditos hipotecarios lanzada por el Gobierno de Entre Ríos.

“Nos encontramos en la ciudad de Paraná en una visita al IAPV provincial con respecto a un proyecto de viviendas que hemos presentado desde el municipio, el cual está siendo evaluado por el equipo técnico del organismo”, detalló el intendente Bravo previo al encuentro, manifestando su firme interés en viabilizar nuevas soluciones habitacionales para la comunidad federaense.

Regularización y facilidades para adjudicatarios

Uno de los anuncios destacados por el jefe comunal tras el diálogo con Schönhals fue el próximo lanzamiento de un plan de facilidades de pago para quienes ya poseen una vivienda social: “El presidente del IAPV nos adelantó que va a llevar adelante una moratoria para aquellas familias que tengan un vínculo o compromisos pendientes con el organismo por su propiedad, permitiéndoles regularizar su situación de manera accesible”.

«Raíces»: los detalles del nuevo crédito hipotecario

El intendente Bravo hizo especial hincapié en la necesidad de difundir las características del programa provincial Raíces, una operatoria que redefine el acceso a la casa propia eliminando el tradicional sistema de sorteos y reemplazándolo por un mecanismo de evaluación permanente y continua. El programa se estructura bajo las siguientes condiciones:

Requisitos para postularse

Ser mayor de 18 años y residir en la provincia de Entre Ríos.

Estar inscripto y con datos actualizados en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV.

Contar con ingresos formales comprobables de entre 2 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Universo ampliado: Se admiten postulaciones individuales (personas solas, sin obligación de constituir grupo familiar) o grupales, y se flexibilizó la antigüedad laboral mínima a solo seis meses.

Líneas de financiamiento y montos

Las cuotas se ajustarán mediante la Unidad de Vivienda (UVI), no tienen tasa de interés y poseerán un tope de afectación del 20% de los ingresos del solicitante.

Construcción en terreno propio: Financiación de hasta 46.000 UVI (aproximadamente 65 millones de pesos al valor actual) para viviendas de hasta 70 metros cuadrados. Es requisito acreditar la titularidad del terreno con escritura y no poseer otra propiedad.

Terminación, ampliación o refacción: Financiación de hasta 20.000 UVI (aproximadamente 27,9 millones de pesos), acreditando la titularidad del inmueble a intervenir.

Prioridad de atención y canales de consulta

En esta primera etapa de implementación del plan Raíces, el IAPV comenzó a contactar de manera directa vía correo electrónico a las personas que ya se encontraban registradas en el sistema anterior y que no habían resultado beneficiadas en los viejos sorteos, otorgándoles prioridad de evaluación.

Para obtener mayor información, consultar requisitos normativos o iniciar la postulación digital, los vecinos interesados pueden ingresar a los portales oficiales del Gobierno de Entre Ríos:

entrerios.gov.ar/raices/

www.iapv.gov.ar