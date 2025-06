Giampaolo lanzó duras críticas al PJ: “Un peronismo sin interna es una farsa”

En un extenso y contundente comunicado compartido con 7Paginas, Giampaolo manifestó su preocupación por lo que considera una pérdida del espíritu democrático y participativo que caracterizaba al peronismo. “¿Dónde quedó el Movimiento Humanista? ¿Dónde el peronismo del que nos enamoramos?”, se preguntó.

El dirigente recordó su paso por la función pública: “Nos dieron un cargo, un puesto, un espacio mínimo… pero con la condición de no hablar, de no molestar. Y cuando quisimos representar con dignidad al pueblo que nos votó, nos cortaron las piernas”.

Giampaolo no escatimó en cuestionamientos al afirmar que “nos usaron para aplaudir, no para decidir”, y denunció que una “mesa chica y cerrada” es la que define los acuerdos que –según él– destruyen al peronismo como herramienta del pueblo.

Llamado a la acción

“Un humanismo sin participación, sin debate y sin democracia interna es una farsa”, expresó con firmeza. Asimismo, denunció la falta de transparencia en el proceso electoral actual: “Lo que debería ser un proceso abierto se convirtió en una cacería de cargos a dedo”, y advirtió que “sin partidos democráticos, no hay democracia”.

En ese marco, propuso la suspensión de las elecciones nacionales de medio término en Entre Ríos, hasta que los partidos garanticen mecanismos de selección interna transparentes y participativos, conforme lo establece el artículo 38 de la Constitución Nacional y lo ratifica la Acordada 37/2025 de la Cámara Nacional Electoral.

Además, llamó a conformar una mesa de acción política y jurídica integrada por sectores del radicalismo progresista, peronistas comprometidos, socialistas éticos y militantes independientes.

«No me mueve el enojo, sino el amor al pueblo»

En uno de los tramos más emotivos de su mensaje, Giampaolo expresó: “La gente ya no cree en nada, porque los partidos se convirtieron en castillos amurallados que sólo abren las puertas para pedir el voto, pero nunca para dejar pasar la esperanza”.

Finalizó con un llamado a la militancia: “Compañeros, compañeras: el momento es ahora. No se puede construir una patria con listas cerradas y sellos vacíos. Y si no hay internas, si no hay debate, si no hay pueblo, entonces no hay democracia”.