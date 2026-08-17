Giano habría rechazado un acuerdo con Cresto y se reaviva la interna del PJ concordiense

Las reuniones de cúpula en el PJ de Concordia volvieron a tensionar la mesa chica del partido. Tras el malestar generado entre varios dirigentes por el manejo de las postulaciones a la intendencia —interpretado por algunos sectores como una maniobra para dilatar candidaturas y evitar una contienda interna—, la posibilidad de consolidar una lista de unidad en el peronismo local tiende a enfriarse.

En medio de este escenario, mediciones recientes de opinión pública ubican como figuras centrales de la escena a Ángel Giano, Marcelo Cresto y Armando Gay. Sin embargo, mientras algunos dirigentes optaron por recorrer los barrios en busca de apoyo territorial, la vía de un acuerdo entre las cúpulas quedó truncada.

El rechazado acuerdo con la conducción de Cresto

Un informe publicado por el portal Ricardo David reveló que Ángel Giano rechazó de forma categórica integrar una fórmula electoral junto a Leticia Ponzinibbio (esposa de Enrique Cresto) como candidata a viceintendente.

El motivo central radica en la postura expresada públicamente por Giano, quien responsabilizó en reiteradas ocasiones al sector de la familia Cresto por la histórica derrota en el bastión peronista de Concordia. Por coherencia con esa línea, el dirigente descartó la alianza, lo que impulsó a Enrique Cresto a reconfigurar su armado político.

Viejas rencillas de 2023 y fragmentación interna

Al ratificar su postulación a la intendencia, Giano arrastra no solo viejas disputas, sino también resquemores internos por supuestos entendimientos institucionales con la gestión provincial de Rogelio Frigerio, lo que genera desconfianza en diversos frentes del PJ.

Por otra parte, un eventual avance de Giano enfrentaría la resistencia firme de Armando Gay. La reñida interna de 2023 —definida voto a voto en favor de Gay por apenas 23 sufragios tras la apertura de urnas— dejó marcas profundas. Desde el entorno de Gay persisten las acusaciones sobre un presunto llamado a votar en contra de la boleta del PJ en los comicios generales de ese año, factor que terminó favoreciendo la victoria del actual intendente, Francisco Azcué y en esa pelea asoma con firmeza las aspiraciones de Marcelo Cresto quien confió a 7Paginas que su proyecto político va a estar en las urnas del 2027.

La sombra de Bordet ante el cambio de calendario

Frente a un escenario fuertemente fragmentado, la figura del exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet surge entre la dirigencia como la única síntesis capaz de ordenar el espacio. Si bien trascendió que referentes como Cresto, Giano, Gay, Marcelo Cresto o Pablo Bovino no competirían contra él en una contienda directa, Bordet reiteró en múltiples ocasiones su negativa a encabezar la boleta municipal.

Con la supresión de las PASO y la eventual definición de un calendario electoral abreviado, las distintas facciones del peronismo concordiense se ven obligadas a negociar contra el reloj para evitar una dispersión de votos que comprometa la competitividad del partido en el plano local.