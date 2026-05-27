Gira regional de “Pasó en el Delta”: el documental se exhibirá en diferentes localidades

Tras las dos primeras funciones realizadas en Pueblo Viejo a principios de mayo, y luego de proyectarse en Gualeguaychú —siempre a sala llena—, el colectivo audiovisual Producciones del Sur del Sur confirmó nuevas fechas de exhibición. El interés que despertó el film —que reconstruye testimonios en el Delta entrerriano en torno a uno de los capítulos más silenciados de la última dictadura— impulsó una gira que incluirá nuevas funciones en Concordia, otras localidades entrerrianas y la vecina ciudad de Salto (ROU).

Sobre el documental

“Pasó en el Delta: Vuelos de la Muerte en Entre Ríos” es una realización audiovisual de Rosana Carmarán, Sebastián Pittavino, Omar Lagraña y Juan Menoni, basada en el libro «El lugar perfecto», del periodista Fabián Magnotta.

La película es el resultado de más de cinco meses de intenso trabajo de investigación, rodaje y edición. El proyecto fue llevado adelante por Producciones del Sur del Sur, un colectivo integrado por cineastas y docentes con desarrollo en la ciudad de Concordia.

El film pone el foco en una problemática que aún permanece como tabú en la memoria colectiva entrerriana. Se adentra en los arroyos del Delta, con registros en el Cementerio de Villa Paranacito, donde se recogen testimonios clave, como el del sepulturero que trabajó allí durante aquellos años. También se incluyen relatos de vecinos isleños, la voz de un exintegrante de las fuerzas de seguridad, la de un hijo de desaparecidos y las declaraciones de la fiscal que investiga la causa. El rodaje se llevó a cabo en distintas locaciones, abarcando Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia.

Cabe recordar que el Delta entrerriano fue, junto al Río de la Plata, uno de los lugares elegidos para la práctica sistemática de arrojar personas vivas desde los llamados «aviones de la muerte», con el fin de desaparecer y asesinar a víctimas secuestradas en los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar.

Cronograma de la gira regional

El miércoles 3 de junio se exhibirá a las 18.45 hs en la sede de Agmer Federal. El viernes 5 de junio se volverá a proyectar en Concordia para todo público, a las 21.30 en la sala de Pueblo Viejo.

El martes 9 de junio, se realizará una exhibición especial en el Profesorado Concordia, a las 20 hs. Mientras que el jueves 11 de junio se proyectará a las 11.30 hs en la Escuela Crear para los estudiantes y la comunidad educativa de la institución. En tanto el viernes 19 de junio se proyectará en Federación. Y el viernes 26 de junio, se realizará una proyección especial en la ciudad de Salto (ROU).

Además de estas fechas, el colectivo se encuentra programando nuevas funciones. Toda la información actualizada se publicará en las redes sociales de “Producciones del Sur del Sur” en Facebook e Instagram.

Por Juan Pablo Portugau