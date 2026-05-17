Giro dramático en el caso Mocoretá: confirman que la mujer entrerriana hallada sin vida fue envenenada e investigan un homicidio

La investigación en torno al hallazgo sin vida de una mujer en la vecina localidad de Mocoretá dio un vuelco fundamental en las últimas horas. Los estudios médicos forenses y los análisis de laboratorio preliminares confirmaron que Fabiana Inés Smitarello, de 50 años y oriunda de la localidad entrerriana de Villa del Rosario, falleció a causa de un cuadro de envenenamiento. Con este elemento, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, liderada por el Dr. Bruno Monzón, orientó formalmente la causa hacia la hipótesis de un asesinato.

El cuerpo de la mujer fue descubierto el pasado lunes por la mañana en el primer piso de un edificio de departamentos ubicado en avenida Italia al 400, luego de que sus compañeros de trabajo alertaran a la Policía sobre su inusual ausencia. Al ingresar al inmueble, que se encontraba cerrado con llave, los efectivos hallaron el cadáver. Las estimaciones forenses iniciales indicaron que llevaba al menos 24 horas fallecida y, si bien no presentaba signos de violencia física o lesiones visibles, sí evidenciaba indicios clínicos compatibles con la ingesta de una sustancia tóxica.

La ruta del celular y la pista económica

Una de las claves del caso radica en la desaparición del teléfono celular de la víctima, el cual no fue encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, los investigadores tecnológicos detectaron que el dispositivo fue encendido y emitió señal de geolocalización de manera posterior al deceso de la mujer. El aparato impactó primero en las antenas de la ciudad de Chajarí y luego volvió a activarse en Mocoretá.

Este rastro digital, sumado a un móvil económico, dirigió las sospechas hacia un vecino de la localidad. Según se pudo establecer, Smitarello había concretado recientemente la venta de un inmueble a este hombre bajo una modalidad de pago que incluía una entrega inicial y un saldo financiero a saldar con posterioridad.

Allanamiento y secuestro de pruebas

A raíz de cruces de información que ubicarían al comprador en Chajarí y Mocoretá en las mismas franjas horarias en las que se encendió el teléfono de la víctima, la Justicia ordenó un operativo en su vivienda, situada a poca distancia del departamento de Fabiana.

Aunque el aparato de comunicación de la mujer no pudo ser localizado durante el procedimiento, las autoridades procedieron al secuestro de un soporte informático y del dispositivo de almacenamiento (DVR) de las cámaras de seguridad del domicilio del sospechoso. Dichos elementos técnicos serán peritados de urgencia para reconstruir sus movimientos y determinar si existió un plan criminal premeditado para eludir la deuda económica.

Con informacion de Epoca

Redaccion de 7Paginas