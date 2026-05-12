Giro en la causa de Federación: Investigan una «picada» entre un policía y un joven tras el trágico accidente

Con las primeras luces de este martes, el panorama tras el violento accidente ocurrido anoche en el ingreso a Federación se ha vuelto aún más sombrío. Lo que inicialmente se reportó como un siniestro vial, ahora es investigado por la justicia como una presunta «picada» o competencia de velocidad entre dos vehículos que terminó en tragedia.

Según los nuevos datos a los que tuvo acceso 7Páginas, el escenario es crítico: una camioneta Chevrolet S-10 y un VW Bora ingresaban a la ciudad a una velocidad extremadamente alta. En una maniobra de roce o sobrepaso, intentando evitar impactar de frente contra un mini bus que salía de la ciudad, perdieron el control y embistieron de lleno a una motocicleta que aguardaba a la vera de la calzada para cruzar.

Los protagonistas: un policía y un joven

La indignación crece en la comunidad al conocerse la identidad de los conductores. La camioneta Chevrolet era conducida por Santino Russo de 20 años de edad, mientras que el Volkswagen Bora era manejado por el agente de la Policía de Entre Ríos Kevin Quirós.

En la motocicleta se encontraban Valeria Quintana y su hija de tan solo 14 años, de apellido Fracalossi. Ambas sufrieron el impacto directo de los rodados y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia.

Mientras la Fiscal Dra. Herman Luciana, dispuso el secuestro de los vehículos y la extracción de sangre de sus conductores y la acompañante de la motocicleta.

Un cumpleaños de 15 en medio de la tragedia

El caso suma un componente desgarrador: según supo este medio, la menor accidentada cumple 15 años este miércoles. Lo que debería ser un momento de festejo familiar se ha transformado en una vigilia desesperada en los pasillos del hospital, a la espera de un parte médico que brinde esperanzas sobre su evolución y la de su madre.

El fantasma de la tragedia de la familia Telliz

La ubicación del accidente no es un dato menor y reabre heridas que aún no cicatrizan en la sociedad federacionense. El choque ocurrió en la misma ruta 44, donde tiempo atrás, se produjo el trágico accidente en el que un menor de edad al volante provocó la muerte de los cuatro integrantes de la familia Telliz, oriunda de Concordia.

La recurrencia de este tipo de imprudencias en el mismo sector, y con menores involucrados al volante, ha puesto en el centro del debate la falta de controles y la responsabilidad penal de los conductores, agravado en este caso por la participación de un funcionario público que debería velar por la seguridad.

En el lugar trabajan peritos para determinar fehacientemente la mecánica del roce entre los vehículos y confirmar si, efectivamente, venían disputando una carrera ilegal.