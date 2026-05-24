Giro en la investigación por presunto abuso de una menor de 2 años en Concordia: pericias y secuestro de celulares

El caso, que inicialmente generó conmoción y derivó en incidentes que incluyeron el incendio de una vivienda, se encuentra bajo una minuciosa revisión debido a inconsistencias detectadas en las declaraciones recolectadas durante las primeras instancias del proceso.

Resultados del informe forense

El Departamento Forense, mediante un examen realizado por el Dr. Gustavo López Lallana, al que tuvo acceso 7Paginas, aportó precisiones técnicas fundamentales para la causa. Según el informe médico, si bien se constató una irritación en la zona genital de la menor, los exámenes clínicos determinaron que no se observaron lesiones compatibles con un acceso carnal.

Los profesionales médicos señalaron que las afecciones superficiales registradas podrían responder a múltiples factores independientes de un trauma, tales como procesos inflamatorios o infecciosos derivados de la higiene. No obstante, durante el procedimiento se recolectaron muestras biológicas para análisis de ADN, cuyos resultados periciales serán determinantes para el esclarecimiento definitivo de los hechos.

Medidas judiciales y estado de la causa

En la fase inicial de la investigación, la fiscalía interviniente dispuso la prisión domiciliaria preventiva para la pareja de la abuela de la menor, un hombre de apellido Salinas, quien permanece bajo esta medida sujeta al avance de las pruebas.

Con el objetivo de reconstruir con precisión el entorno de la menor y la línea temporal de los acontecimientos, la Justicia ordenó el secuestro y la pericia de varios teléfonos celulares, entre ellos el de la madre de la niña. Esta medida busca esclarecer las contradicciones surgidas entre las primeras declaraciones públicas y los testimonios brindados ante las autoridades competentes, permitiendo así delimitar las responsabilidades correspondientes en el ámbito familiar

Redaccion de 7Paginas