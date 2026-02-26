Gisela Bravo: “Hablan desde el desconocimiento y eso perjudica a todos los vecinos de Federación”

Bravo explicó que la temporada registró una baja cercana al 20% en comparación con el año anterior, en el marco de la situación económica nacional. No obstante, señaló que, pese a la merma, el movimiento turístico logró repuntar durante los fines de semana y feriados.

“Entre semana estamos teniendo entre 2.000 y 2.500 personas por día, mientras que los fines de semana el número asciende a 3.000 o un poco más, incluso hemos estado superando las 5,000 entradas vendidas”, detalló. En contraste, recordó que en años anteriores, durante un fin de semana largo de carnaval, el parque llegó a albergar hasta 8.000 visitantes en una jornada, mientras que este año el pico fue de aproximadamente 5.800 personas.

Estructura y costos

La funcionaria remarcó que el complejo —que abarca los parques termal y acuático en un predio de 17 hectáreas— demanda un importante despliegue operativo. Actualmente trabajan alrededor de 150 personas, aunque aseguró que en plena temporada esa cifra resulta insuficiente.

“En temporada siempre falta personal, sobre todo en mantenimiento y en el parque acuático, donde surgen imprevistos constantemente. Se rompe una bomba, una cañería, y hay que actuar de inmediato”, indicó. Asimismo, subrayó que más allá de los salarios municipales, existen elevados costos de mantenimiento que muchas veces no son visibles para la comunidad.

Impacto del temporal

Bravo también se refirió al fuerte temporal que afectó días atrás a la ciudad y obligó a cerrar momentáneamente el parque acuático. La tormenta provocó la caída de sombrillas, postes de luz y daños en techos y chapas, lo que demandó un intenso trabajo contrarreloj para reabrir al día siguiente.

“El turista no siempre entiende que son cuestiones de la naturaleza. Tuvimos que cerrar porque era imposible habilitar el sector en esas condiciones, pero trabajamos todo un día para que pudiera volver a funcionar”, explicó.

Mantenimiento y próximas fechas

En cuanto a lo que viene, informó que el parque acuático permanecerá abierto hasta el 1° de marzo. Luego, desde el 2 al 19 de ese mes, cerrará por tareas de mantenimiento y puesta en valor, con vistas a los fines de semana largos de marzo y Semana Santa.

“Vamos a aprovechar esos días para realizar trabajos de pintura, parquización y todo lo necesario para que el turista y el residente encuentren el parque en condiciones”, adelantó.

Críticas y contexto político

Por último, Bravo lamentó que el complejo termal sea utilizado como herramienta de confrontación política. Si bien evitó vincular directamente las críticas con sectores en campaña, pidió no perder de vista el rol central que cumplen las termas en la economía local.

“Todos vivimos de esto. Es uno de los pulmones económicos de Federación. Cuando se habla sin conocimiento se termina perjudicando la imagen del parque y, en definitiva, a toda la ciudad”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que existe desconfianza en parte de la comunidad por situaciones ocurridas en gestiones anteriores, pero remarcó que cada administración debe ser evaluada por su propio desempeño.

“Nosotros trabajamos de lunes a lunes para que el turista y el vecino puedan disfrutar del parque. Eso es lo que verdaderamente importa”, concluyó.