Global Festival Motor en Federación: el clima jugó en contra, pero dejó un saldo positivo

El principal organizador, Armando Albornoz, dialogó con La Última Campana y compartió sus sensaciones: “Cansado pero bien, valió el esfuerzo a pesar del clima, pero fue una mala pasada. Y no solamente a nosotros, sino a gran parte del país. Eso impidió que motos de Corrientes, Chaco, Misiones, Buenos Aires y Santa Fe pudieran llegar”.

Aun así, el evento contó con la destacada presencia de grupos como Rock Rock y Gold Wing, que dejaron una fuerte impronta en la ciudad. “Estoy feliz porque ellos estuvieron, marcaron una huella tremenda aquí en Federación. El entusiasmo por el mundo del motor fue enorme, pese a las dificultades”, remarcó Albornoz.

El organizador reconoció que el factor climático es imposible de prever y que, a pesar de haber evaluado un plan alternativo, no lograron concretarlo. “Nos agarró el agua y nos quedamos con la sensación de mucho más. Pero los que vinieron se llevan una gran impresión de Federación, y con eso me basta”, aseguró.

De cara al futuro, Albornoz ya piensa en redoblar la apuesta: “Hicimos una reunión con todos los que vinieron y vamos a duplicar esfuerzos para lo que será el próximo Global en marzo. Queremos vincularlo con el aniversario de la ciudad, aunque primero debemos hablarlo con el municipio”.

Además, destacó y agradeció el apoyo de la Secretaría de Turismo y del intendente Bravo, como así también de colaboradores que hicieron posible la realización de este festival.

Pese a que cerca de 30 Harley Davidson no pudieron arribar por las lluvias, los organizadores valoraron el entusiasmo del público, de los expositores y de todos los que se acercaron. Incluso, Albornoz reveló que recibió el interés de un importante productor nacional de autos y motos, lo que abre nuevas puertas para las próximas ediciones.

En conclusión, aunque el clima jugó una mala pasada, el Global Festival Motor en Federación dejó un saldo positivo y sembró grandes expectativas para lo que viene.

Fuente: La Ultima Campana