Gobernadora de Leones pidió a las instituciones de Concordia unirse a la Municipalidad para enfrentar el impacto del Niño

La gobernadora del Distrito 02 de Leones en Argentina, Stella Maris Stewart, visitó Concordia y mantuvo un encuentro con integrantes del Club de Leones local, además de reunirse con autoridades municipales. Antes de desarrollar su agenda, dialogó con la prensa y planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto de las instituciones ante el escenario climático previsto para los próximos meses.

El Distrito 02 que conduce Stewart comprende los clubes de Leones de Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, con un total de 68 clubes.

Durante la entrevista, la dirigente puso especial énfasis en el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño y convocó a las organizaciones de la comunidad a coordinar acciones con las intendencias.

“Trabajemos mancomunadamente para evitar muertes”, fue una de las principales advertencias que dejó durante su visita a Concordia.

Prepararse para las lluvias

Stewart explicó que el movimiento leonístico trabaja con una mirada preventiva y que desde hace años viene analizando los efectos del cambio climático.

“Hoy nosotros en el mundo estamos viendo que se viene acá el súper Niño”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el fenómeno podría generar un fuerte impacto en la región.

En ese sentido, señaló que desde el Distrito 02 se está trabajando en el abastecimiento de alimentos y productos de higiene para afrontar una eventual emergencia.

“Estamos previendo en todo el distrito mío, del litoral, abastecernos de alimentos, de productos de higiene, por esta gran corriente del Niño, que va a ser un fuerte impacto, donde va a haber mucha gente inundada”, explicó.

La dirigente planteó además que existe preocupación por el volumen de precipitaciones que podría registrarse durante los próximos meses.

“Se piensa que para fines de octubre y en diciembre y enero vamos a tener fuertes lluvias. Tal vez tengamos en un día lo que llueve en un mes”, advirtió.

Por ese motivo, realizó una convocatoria a las instituciones de la sociedad civil para que trabajen junto a los gobiernos locales en la planificación y prevención.

“Convoco a todas las instituciones a unirse con las intendencias de la zona, para estar previendo todo eso, para que no haya muertes en esa época”, sostuvo.

Banco de Alimentos y asistencia

Durante su estadía en Concordia, Stewart destacó además el trabajo que desarrolla el Club de Leones Concordia, particularmente a través del Banco de Alimentos.

La gobernadora señaló que esta herramienta será fortalecida para poder asistir a sectores que puedan verse afectados por situaciones de emergencia.

También adelantó que durante su agenda tenía previsto trasladarse a Salto, donde el Club de Leones de esa ciudad inauguraría un merendero.

“De parte nuestra, con el Banco de Alimentos, vamos a suministrar cada vez más alimentos a toda la zona”, indicó.

Salud mental, otra preocupación

Además de la cuestión climática, Stewart se refirió a otras problemáticas sociales que forman parte de las prioridades del leonismo.

En particular, destacó el trabajo que vienen realizando para incorporar la salud mental como una causa global de la organización.

“Ya hace tres o cuatro años que estamos trabajando en imponer como causa en el mundo entero la salud mental”, explicó.

En ese contexto manifestó su preocupación por los casos de suicidio entre adolescentes y por las situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños y jóvenes.

También hizo referencia a la problemática del narcotráfico y al riesgo de que niños de sectores vulnerables sean captados por organizaciones criminales.

Por ello, planteó la necesidad de que el Estado y las organizaciones sociales trabajen de manera conjunta para abordar la problemática.

Seis provincias y 68 clubes

Stewart recordó que el Distrito 02 que conduce tiene jurisdicción sobre seis provincias: Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, donde funcionan 68 clubes de Leones.

Explicó que cada club tiene autonomía para definir las acciones de servicio que desarrolla en su comunidad, de acuerdo con las necesidades detectadas previamente.

Entre las actividades mencionó programas vinculados con la salud visual, asistencia con elementos ortopédicos, cuidado del medio ambiente, plantación de árboles, trabajo con niños y acciones vinculadas con el cáncer infantil.

Finalmente, la gobernadora invitó a los vecinos de Concordia a acercarse al Club de Leones y sumarse a sus actividades.

“Necesitamos más manos para servir”, expresó.

La visita de Stewart a Concordia tuvo así como uno de sus principales objetivos fortalecer el trabajo institucional y preparar a las organizaciones de la ciudad y la región para posibles escenarios de emergencia, especialmente ante el pronóstico de lluvias intensas y el riesgo de inundaciones durante los próximos meses.

Foto y cobertura, Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas