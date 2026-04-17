Golpe a las arcas de Federación: El municipio deberá pagar 30 millones de pesos por un juicio heredado de la gestión Cecco

Un nuevo revés judicial obliga a la Municipalidad de Federación a comprometer fondos públicos para sanear decisiones administrativas de hace más de una década. Según se conoció en las últimas horas, el Ejecutivo municipal deberá afrontar el pago de treinta millones de pesos tras una sentencia firme dictada por la Justicia.

El proceso judicial tiene su origen en hechos ocurridos en el año 2012, durante la intendencia de Carlos Cecco. En aquel entonces, la Secretaría de Turismo —que estaba bajo la conducción de Graciela Racedo— utilizó la imagen de una joven con fines promocionales sin contar con su autorización ni cumplir con los resguardos legales pertinentes.

Los números de la condena

El fallo determina una responsabilidad directa del municipio, estableciendo un monto de veintidós millones de pesos en concepto de indemnización para la joven afectada. A esta cifra se le deben sumar ocho millones de pesos destinados a cubrir los honorarios de los abogados intervinientes, totalizando el desembolso de $30.000.000 que deberá salir del erario municipal.

Una pesada herencia financiera

Esta no es la primera vez que la actual gestión de Ricardo Bravo debe desviar recursos para saldar deudas del pasado. Recientemente, el municipio también debió cancelar un crédito contraído durante el mandato de Cecco, sumando una presión extra a las finanzas locales en un contexto económico nacional marcado por el ajuste y las limitaciones presupuestarias.

Desde el gobierno local señalaron que esta situación «ilustra con claridad cómo decisiones administrativas adoptadas sin previsión jurídica o controles necesarios generan consecuencias económicas que, años más tarde, terminan recayendo sobre toda la comunidad».

Impacto en la comunidad

La preocupación radica en el costo de oportunidad que representan estos fallos judiciales. Los 30 millones de pesos que ahora deben destinarse a cumplir con la sentencia son recursos que, originalmente, estaban proyectados para obras, servicios esenciales o mejoras de infraestructura que beneficien directamente a los vecinos de Federación.