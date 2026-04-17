Golpe al contrabando en la costa del Uruguay: Prefectura Concordia incautó mercadería valuada en más de 20 millones de pesos

En un eficaz procedimiento realizado en el marco de los patrullajes preventivos para combatir delitos transnacionales, personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) – Delegación Concordia logró el secuestro de un importante cargamento de mercadería ilegal. El valor de lo incautado, sumado al vehículo utilizado, supera los 20 millones de pesos.

El operativo, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, tuvo lugar este jueves 16 de abril, cerca de las 20:00 horas, en un sector estratégico de la costa del río Uruguay.

El procedimiento

Según lo informado a 7Paginas, la intervención fue fruto de una tarea de inteligencia y patrullaje encubierto llevada a cabo por efectivos de la División Investigaciones Criminales. Mientras recorrían las inmediaciones de la zona conocida como Playa Los Tomates (a la altura del kilómetro 339 del río Uruguay), los uniformados divisaron una camioneta utilitaria Renault Kangoo que se encontraba oculta entre la espesa vegetación de la ribera, sin ocupantes a la vista.

Al acercarse para inspeccionar el rodado, los efectivos observaron a través de los cristales una gran cantidad de bultos en el interior, cuya disposición y características son compatibles con las maniobras de contrabando que suelen intentar cruzar el río hacia la vecina ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay.

Secuestro y aforo

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Concordia, que dispuso la requisa del vehículo y el traslado de la carga hacia la dependencia local para su correspondiente apertura y verificación.

El conteo y peritaje de la mercadería arrojó los siguientes resultados:

Indumentaria: Se secuestraron un total de 790 prendas de vestir.

Logística: Se procedió al secuestro del vehículo Renault Kangoo.

Valor total: El aforo estimado por la fuerza asciende a los $20.800.000.

Investigación en curso

Por estas horas, la Justicia Federal y la Prefectura continúan con las tareas investigativas. El objetivo es determinar la procedencia de la indumentaria y, fundamentalmente, identificar a los responsables de la maniobra que lograron darse a la fuga antes del arribo del personal de seguridad.