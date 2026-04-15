Golpe al contrabando en la costa: Prefectura Concordia secuestró mercadería valuada en 48 millones de pesos

En un importante procedimiento realizado en la mañana de este martes 14 de abril, personal de la Prefectura Naval Concordia logró desbaratar un intento de contrabando de indumentaria que pretendía ser trasladada de manera ilegal hacia la República Oriental del Uruguay.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del ex Embarcadero «El Ferrari», un punto estratégico de la costa concordiense. Durante tareas de patrullaje preventivo, los efectivos del área de investigaciones detectaron movimientos sospechosos: dos hombres se encontraban cargando bultos de gran tamaño en embarcaciones menores, preparadas para cruzar el río Uruguay con destino a la ciudad de Salto.

Cifras millonarias

Tras la rápida intervención de los prefecturianos, se procedió a la aprehensión de los dos involucrados. Al realizar la requisa de la carga, se contabilizaron 1.900 prendas de vestir que no contaban con el aval aduanero correspondiente.

Además de la indumentaria, la fuerza de seguridad procedió al secuestro de:

Las embarcaciones utilizadas para el transporte.

Motores fuera de borda.

Elementos logísticos vinculados a la operatoria ilegal.

Según informaron fuentes oficiales de la fuerza a 7Páginas, el aforo total de lo incautado alcanza los $48 millones de pesos.

Intervención judicial

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, que dispuso el inicio de las actuaciones por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

Desde la Prefectura Concordia destacaron que estos operativos forman parte de un refuerzo en los controles costeros, destinados no solo a prevenir el contrabando de mercaderías, sino también a garantizar la seguridad jurisdiccional en la frontera fluvial, que suele verse intensificada en este tipo de pasos no habilitados.