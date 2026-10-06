Golpe al contrabando: la Policía Federal desbarató en Concordia una banda que trasladaba mercadería de Paraguay a Uruguay

Un importante operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular en Concordia una organización acusada de participar de una maniobra de contrabando de mercaderías desde Paraguay hacia Uruguay, utilizando pasos fronterizos ilegales y a la ciudad entrerriana como centro de operaciones.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de una investigación que se inició en febrero de este año y estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia.

De acuerdo con la investigación, la organización adquiría grandes cantidades de cajas de cigarrillos y otras mercaderías en Paraguay. Para ello utilizaba embarcaciones en zonas no habilitadas y posteriormente trasladaba los productos por vía terrestre hasta Uruguay, utilizando pasos fronterizos ilegales y sin la documentación aduanera correspondiente.

Las tareas de campo permitieron establecer la estructura de la organización, identificar a sus integrantes, determinar el modus operandi y localizar los domicilios utilizados para desarrollar las distintas maniobras.

Ocho allanamientos y seis detenidos

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, ordenó la realización de ocho allanamientos en distintos domicilios de la ciudad.

Los procedimientos terminaron con la detención de seis personas: cinco hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad.

Además, los investigadores secuestraron una importante cantidad de dinero y elementos que serían utilizados por la organización para concretar las operaciones de contrabando.

Entre los elementos incautados se encontraron:

5.630 dólares estadounidenses.

1.737.000 pesos argentinos.

4.670 pesos uruguayos, dinero que, según la investigación, iba a ser utilizado para la compra de mercaderías.

Tres botes de chapa utilizados para el traslado de mercadería por pasos fronterizos ilegales.

Dos motores de lancha.

Una carabina calibre .22, con su cargador y 14 municiones.

Dos automóviles y una camioneta.

Seis teléfonos celulares.

Una gorra con la inscripción de Prefectura.

Otros elementos considerados de interés para la investigación.

Una investigación que comenzó en febrero

La pesquisa estuvo a cargo de efectivos de la DUOF Concordia, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, y se extendió durante varios meses.

A partir de distintas tareas de campo, los investigadores lograron reconstruir el circuito utilizado para el traslado de las mercaderías y establecer que Concordia era utilizada como punto estratégico dentro de la maniobra.

La investigación contó con la intervención de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del fiscal Francisco Berthrand, con la Secretaría de la Dra. Cibulskas.

Por su parte, la Secretaría Penal del Juzgado Federal estuvo a cargo del Dr. Iñaki Bosch.

Segun se informo a 7Paginas, los seis detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero.