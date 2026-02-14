Golpe al narcomenudeo en barrios de Federación: tres detenidos y secuestro de drogas

Según lo informado a 7Paginas, eEl operativo fue concretado por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federación, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, con intervención del Juzgado de Garantías local.

Allanamientos con resultados positivos

Los procedimientos se desarrollaron en horas de la tarde en dos domicilios ubicados sobre calle José Santiago. Según se informó oficialmente, ambos allanamientos arrojaron resultados positivos.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y un arma de fuego, elementos considerados de interés para la investigación en curso.

Además, se procedió a la identificación de trece personas presentes en los domicilios, de las cuales tres quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la Justicia.

Trabajo coordinado

Los operativos fueron llevados adelante por la División Drogas Peligrosas con la colaboración de la División Operaciones y Seguridad Pública, junto a efectivos de los Grupos Especiales de Federación y Chajarí. Todo el procedimiento estuvo supervisado por el Subjefe Departamental.