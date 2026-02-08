Golpe al narcomenudeo en Benito Legerén: siete detenidos y secuestro de cocaína

Los procedimientos se desarrollaron entre las 18:40 y las 21:40 horas, en distintos puntos del barrio, como parte de una investigación que se encontraba en curso y que permitió avanzar de manera simultánea sobre varios domicilios.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, con la intervención del Juzgado de Garantías del Dr. Francisco R. Ledesma, que autorizó las medidas judiciales ejecutadas durante la jornada.

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína, dieciséis teléfonos celulares, la suma de 135.200 pesos en efectivo, una balanza de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.

En el marco del operativo fueron detenidas siete personas, todas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Se trata de cuatro mujeres de 21, 22, 23 y 24 años, y tres hombres de 25, 26 y 28 años de edad.

Además, durante el desarrollo de los procedimientos fueron identificadas veinticinco personas, como parte de las tareas de control y seguridad desplegadas en la zona.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia del operativo, que representa un nuevo avance en la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad, con el objetivo de desarticular puntos de venta de drogas y reforzar la prevención en los barrios.