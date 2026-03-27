Golpe al narcomenudeo en la zona oeste: una causa por amenazas derivó en el secuestro de droga y tres detenciones

Un importante despliegue policial tuvo lugar este viernes en la zona oeste de Concordia, donde se llevaron a cabo cuatro órdenes de allanamiento en el marco de una causa que investiga el delito de amenazas. Sin embargo, los procedimientos arrojaron resultados que dispararon una nueva línea investigativa vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Según pudo saber 7Paginas, los operativos fueron ejecutados de manera coordinada en diferentes domicilios de la zona, logrando resultados positivos no solo en relación a la causa original, sino también en materia de infracción a la Ley de Narcomenudeo.

El detalle de lo secuestrado

Durante las requisas, los efectivos policiales lograron incautar elementos que confirmarían la actividad ilícita en las viviendas intervenidas:

09 envoltorios de cocaína, fraccionados para su posible venta.

19 envoltorios de marihuana.

$194.000 en efectivo, presumiblemente producto de la comercialización.

02 teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para avanzar en la causa.

Tres aprehendidos

Como consecuencia directa del hallazgo, la justicia dispuso la aprehensión inmediata de tres personas: dos hombres y una mujer. Los tres quedaron a disposición de la fiscalía interviniente bajo el supuesto delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.