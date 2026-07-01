Golpe al narcotráfico en Córdoba: la policía federal incautó más de 23 kilos de cocaína en la terminal de ómnibus

En el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal de la División Antidrogas Córdoba de la Policía Federal Argentina secuestró un importante cargamento de estupefacientes durante un control preventivo realizado en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento tuvo lugar durante la mañana, cuando los efectivos inspeccionaron un ómnibus de larga distancia proveniente de la provincia de Jujuy. En el desarrollo del operativo, el can detector de narcóticos «Manteca», perteneciente a la fuerza, efectuó un marcaje positivo sobre el equipaje de dos pasajeras, indicando la posible presencia de sustancias ilícitas.

Ante dicha señal, los investigadores procedieron a la apertura y requisa de los bolsos, constatando en su interior la existencia de 22 bloques compactos de clorhidrato de cocaína, con un peso total superior a los 23 kilogramos. Los paquetes se encontraban envueltos en plástico y embebidos en mostaza, una modalidad utilizada para intentar enmascarar el olor del estupefaciente y dificultar su detección. Asimismo, presentaban un sello en bajo relieve con la silueta de un delfín, distintivo empleado en el circuito del narcotráfico para identificar el origen y el grado de pureza de la sustancia.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la fuerza, el cargamento secuestrado posee un valor aproximado de 480 mil dólares en el mercado ilegal.

Por disposición de la Fiscalía Federal N.º 1 de Córdoba, a cargo del Dr. Enrique Senestrari, y de la Secretaría Penal del Dr. Gonzalo Olmedo, se ordenó el secuestro de la totalidad de la droga y la detención de las dos mujeres involucradas, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento contó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba que, bajo las directivas de su ministro, Dr. Juan Pablo Quinteros, presente en el lugar, brindó apoyo en la seguridad perimetral mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales.

Este importante procedimiento se enmarca en las tareas de prevención y control impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientadas a fortalecer los controles sobre rutas, terminales de transporte y encomiendas, con el objetivo de impedir el ingreso, traslado y comercialización de estupefacientes en todo el territorio nacional.