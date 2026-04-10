Golpe al narcotráfico en la zona sur de Concordia: secuestraron casi un kilo de cocaína y hubo tres detenidos

En un exitoso procedimiento llevado a cabo este jueves, la Policía de Entre Ríos logró desarticular un importante punto de acopio y distribución de estupefacientes en la zona sur de Concordia. El operativo, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos, arrojó como resultado el secuestro de una cantidad significativa de cocaína y la detención de tres hombres mayores de edad.

Las órdenes de procedimiento fueron libradas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Edwin Bastián, en el marco de una investigación que venía siguiendo la pista de la comercialización de sustancias prohibidas en dicho sector de la ciudad.

El detalle de lo incautado

Durante las requisas en los domicilios señalados, los funcionarios de la Comisaría Primera hallaron una infraestructura dedicada al fraccionamiento de droga. El inventario de lo secuestrado incluye:

Cocaína en «piedras»: 19 envoltorios que arrojaron un peso total de 808 gramos.

Cocaína fraccionada: 204 «cebollines» listos para la venta (51 gramos).

Marihuana: 17 envoltorios de nylon con un total de 27 gramos.

Tecnología y logística: Una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y diversos elementos de corte y estiramiento.

La presencia de casi un kilo de cocaína en formato de «piedra» marca la relevancia del operativo, ya que se trataría de un centro de distribución que abastecía a otros puntos de venta menores (narcomenudeo) en la región.

Situación de los detenidos

Bajo las directivas del fiscal en turno, el Dr. Arias, se procedió a la aprehensión inmediata de tres masculinos. Los mismos quedaron alojados en dependencias policiales imputados por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Redaccion de 7Paginas