Golpe de la Federal al contrabando en Concordia: ocho allanamientos y seis detenidos

Un importante operativo de la Policía Federal Argentina golpeó en Concordia a una organización investigada por contrabando de mercadería hacia la República Oriental del Uruguay.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concordia, quienes concretaron ocho allanamientos en distintos barrios de la ciudad, luego de una investigación que permitió reconstruir el presunto funcionamiento de la organización y su estructura logística.

Como resultado del despliegue policial, seis personas fueron detenidas, entre ellas una mujer, y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Ocho allanamientos y un importante secuestro

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron elementos que, de acuerdo con la pesquisa, estarían vinculados con las maniobras de contrabando.

Entre lo incautado se encuentran vehículos de alta gama y varias embarcaciones que estarían preparadas para realizar este tipo de actividad, además de motores de lancha, documentación y teléfonos celulares.

El operativo también permitió secuestrar una importante cantidad de dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos.

A esto se sumó el hallazgo de una carabina calibre .22 y municiones, elementos que fueron incorporados a las actuaciones judiciales.

La investigación permitió reconstruir el presunto modus operandi

El operativo fue el resultado de una investigación desarrollada por la Policía Federal que incluyó el análisis de dispositivos tecnológicos, intervenciones telefónicas y otras medidas investigativas.

Según la información proporcionada a 7Paginas, estas tareas permitieron a los investigadores establecer el presunto modus operandi de la organización, identificar el rol que habría cumplido cada uno de sus integrantes y avanzar sobre la estructura utilizada para concretar las maniobras investigadas.

La pesquisa también permitió detectar, según se informó, un incremento del poder adquisitivo de los integrantes a medida que desarrollaban la actividad bajo investigación.

Seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia

El despliegue culminó con la detención de seis integrantes de la organización, quienes fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación busca determinar ahora el grado de participación de cada uno de los detenidos y profundizar sobre las operaciones de contrabando que habrían sido realizadas desde Concordia hacia territorio uruguayo.

Intervención de la Fiscalía y el Juzgado Federal

El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del fiscal Francisco Berthrand, con intervención de la secretaria Cintia Cibulskas.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con intervención del secretario penal Iñaki Bosch.