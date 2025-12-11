Golpe histórico al narcotráfico en Entre Ríos: 46 allanamientos contra una organización vinculada al clan Latorre

El procedimiento, considerado uno de los más amplios de los últimos años, fue coordinado por la Fiscalía Federal de Paraná, a cargo del fiscal Leandro Ardoy, y autorizado por el juez federal Leandro Ríos. Participaron alrededor de 500 efectivos policiales de la Dirección de Drogas Peligrosas y distintas áreas especiales.

Un año de investigación: escuchas, seguimientos y vigilancias

La causa, que lleva más de un año en desarrollo, incluyó tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones, vigilancias encubiertas y seguimientos que permitieron profundizar las sospechas sobre la estructura narco integrada por la familia Latorre, radicada en barrio Consejo. Este clan ha sido señalado durante décadas por su rol central en la venta de drogas y por el uso sistemático de la violencia, con la presencia de numerosos «soldaditos» armados.

Otro clan en la mira: los González, conocidos como “los Fierro”

Además de los Latorre, la investigación apunta a otra organización de peso en Paraná: los González, conocidos como “los Fierro”. Se trata de una familia con múltiples antecedentes por narcotráfico y narcomenudeo, originalmente del barrio Paraná XVI. El liderazgo, antes en manos de Fabián González, alias “Cabeza de Fierro”, hoy lo ejerce su hijo Marcos.

Uno de los puntos allanados con mayores dificultades fue el drugstore que administra Marcos González en el barrio La Floresta. Para ingresar, la policía debió forzar un acceso reforzado con rejas, tal como ocurrió en las tres intervenciones previas en el mismo domicilio.

Un operativo de alto impacto

Los allanamientos, que se desarrollaron durante horas y de manera coordinada en distintos puntos de la provincia, buscan desarticular no sólo el tráfico de estupefacientes sino también el entramado económico que, según la investigación, habría permitido lavar importantes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas.

Fuentes policiales señalaron que el operativo dejó un saldo significativo de elementos secuestrados, aunque los detalles serán informados de manera oficial cuando la fiscalía y el juzgado federal unifiquen los resultados.