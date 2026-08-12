Gómez: “Hace un año que estamos esperando las obras de mantenimiento en la defensa costera de Federación”

El concejal justicialista de Federación, Claudio Gómez, volvió a plantear una serie de reclamos vinculados con infraestructura, salud y turismo durante una entrevista con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el estado de las defensas costeras de la ciudad y la demora en la ejecución de obras de mantenimiento que, según señaló, fueron analizadas hace aproximadamente un año.

“Hace un año que estamos esperando las obras de mantenimiento en la defensa costera de Federación”, afirmó Gómez, al recordar la visita realizada el año pasado por profesionales y técnicos para analizar la problemática de erosión que afecta distintos sectores de la costa.

El edil sostuvo que la situación se fue agravando con el paso del tiempo y advirtió sobre los efectos que pueden producir las variaciones en el nivel del lago. En ese sentido, señaló como sectores especialmente comprometidos a Playa Bali, La Olla, Bahía Casino y la zona del río, además de la cabecera del puente.

Gómez remarcó que el reclamo está vinculado con obras contempladas en convenios y programas de infraestructura, y pidió que se avance en las intervenciones previstas para evitar que el deterioro continúe.

“Al pasar los meses, al pasar un año, obviamente que esto se iba a agravar”, sostuvo, al tiempo que recordó que los estudios realizados habían generado expectativas sobre una posterior ejecución de obras.

El pedido de una ambulancia para el hospital San José

Otro de los temas abordados fue la reciente entrega de 24 ambulancias por parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) al Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Gómez explicó que desde su bloque presentaron nuevamente un proyecto de resolución para solicitar que una de esas unidades sea destinada al hospital San José de Federación.

“Creemos que es necesario”, afirmó el concejal, quien señaló que el pedido surgió a partir del diálogo mantenido con trabajadores del sector, choferes de ambulancias y vecinos.

El edil sostuvo que la ciudad necesita contar con una unidad propia para atender emergencias y traslados, especialmente ante la cantidad de derivaciones que se realizan hacia otros centros de salud.

“Hoy, si bien lo está haciendo el municipio, muchas veces no llega a realizar todos los traslados”, explicó Gómez, quien destacó además el impacto económico que tienen para las familias las derivaciones médicas hacia otras localidades.

En ese marco, reclamó que los recursos vinculados a Salto Grande también tengan un impacto concreto en Federación. “Federación no necesita caer de rodillas. Esto tiene que ser escrito por la CTM. Sabe lo que ha entregado este pueblo por la Nación y por fortalecer el sistema interconectado nacional”, expresó.

Un ente para organizar el Carnaval y la Fiesta del Lago

Durante la entrevista, Gómez también se refirió a la iniciativa que impulsa el Concejo Deliberante para avanzar en la creación de un ente organizador de eventos, con el objetivo de articular la participación del municipio, las comparsas, instituciones y sectores privados.

El concejal consideró que la experiencia de la edición anterior del Carnaval, cuando las propias comparsas tuvieron un rol central en la organización, permitió comprobar las dificultades y costos que implica llevar adelante un evento de estas características.

“Acá nada se puede hacer solo, nadie se va a salvar solo”, sostuvo.

Para Gómez, el nuevo esquema debe permitir que todos los sectores tengan participación y puedan aportar recursos económicos, humanos e ideas para fortalecer el Carnaval y otros acontecimientos de relevancia turística, como la Fiesta Nacional del Lago.

También planteó que la conformación del ente debe realizarse sin apresuramientos y con una amplia convocatoria.

“No lo queremos hacer a la jurada. Queremos sumar a cada una de las instituciones, a cada uno de los federalistas que crean que pueden aportar para que esto realmente sea algo que dinamice las diferentes actividades que se desarrollan desde el municipio”, manifestó.

Respecto del próximo Carnaval, confirmó que la organización de la próxima edición estará nuevamente a cargo del municipio, mientras continúan las conversaciones con las comparsas para definir fechas y aspectos organizativos.

Gómez consideró que la experiencia adquirida por las comparsas durante el año pasado puede resultar valiosa para mejorar el evento y avanzar hacia un esquema de trabajo conjunto.

“Tenemos que trabajar todos en conjunto y sobre el mismo objetivo: fortalecer una de las actividades principales como es el Carnaval en la ciudad de Federación”, sostuvo.

Finalmente, el concejal insistió en la necesidad de que las instituciones, el sector privado y el Estado municipal puedan coordinar esfuerzos para potenciar el turismo y la actividad económica de Federación, al tiempo que reiteró los reclamos por las obras costeras y la llegada de una ambulancia al hospital San José.