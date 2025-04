Goyeneche sobre la nulidad de 770 contratos truchos: “Bordet debió haber hecho esto”

La causa de los contratos truchos legislativos comenzó su etapa intermedia en los Tribunales entrerrianos. Es decir, esta semana se llegó a acuerdos previos (por ejemplo la validación de suspensiones a juicio a prueba para 12 imputados de los 32). Se trata del paso anterior al inicio de la remisión de la causa a juicio, que será la semana que viene y llevará varios meses. Tras la conclusión de esta etapa, recién entonces podrá programarse un juicio oral.

“Tuve cierta desazón cuando me enteré de las probation. Pero a la vez pensando en la decisión, la entiendo. Los fiscales dejaron horas y horas de vida, son los que quieren que la causa llegue a juicio. Tengo claro que las personas que recibieron probation merecen una pena, aunque sea mínima. Pero la prueba es tan contundente que no deja lugar sobre eso. Pero hay otro valor para buscar y es la eficiencia”, apuntó Goyeneche en declaraciones al programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

“Esta organización mafiosa que retratás en el libro (La Banda de los Contratos), tiene una clara estructura piramidal donde había un número uno que regía todo y a quien le llegaba, probablemente, la mayor parte del dinero. Estas personas que tuvieron la probation son las que están más debajo de la pirámide, el eslabón más bajo. Son los que cobraban cheques y gestionaban cheques. Son los hijos y sobrinos de Flavia Beckman y Hugo Mena y son los sectores más bajos del estudio contable. Entonces es un sacrificio que se tiene que hacer. Por otro lado, están generando una reparación para pedir la probation. Están reconociendo que algo pasó y la búsqueda de una solución es una alternativa para ellos. Están pagando dentro de las posibilidades que tienen porque no son quienes se llevaban las grandes porciones de dinero”, describió Goyeneche.

De inmediato, la exfiscal recordó el acuerdo abreviado con el sindicalista José Ángel Allende. “Devolvía un millón de dólares, la casa del parque y se negaron porque dijeron que la multa era muy poco y era una condena. Allende ya vendió la casa del parque, pasaron años y no tuvo ninguna condena”.

Goyeneche pidió después “no perder de vista lo más importante” y es “que ese juicio se haga”. “Alguno de los abogados defensores manifestaron que el juicio no se haga, ninguno de los imputados inocentes querría que el juicio no se haga”, resaltó.

Estrategia defensiva

En otro aspecto, la exfiscal refirió a la estrategia defensiva de los abogados. El requerimiento de elevación de juicio de la causa fue en 2021. Desde entonces, los defensores hicieron un planteo de competencia en la Justicia federal y la causa demoró años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que volvió a la provincia. “Ellos vienen manifestando que el juicio no llegue nunca. Ya lograron una dilación enorme a través del planteo de incompetencia y ahora manifestaron que buscarán otras dilaciones, otros planteos similares”, marcó.

La nulidad de 770 contratos legislativos

En cuanto al anuncio del gobernador Rogelio Frigerio sobre la declaración de nulidad de 770 contratos legislativos truchos, Goyeneche opinó: “Me parece que es muy bueno lo que pasó. Independientemente de si se consigue la recuperación del dinero y cuánto se demora, los símbolos son importantes”.

—¿Esto no se lo plantearon al exgobernador Gustavo Bordet en su momento?—se le preguntó.

—Por supuesto. En 2018 recuerdo haber firmado un oficio dirigido a Adán Bahl, en ese caso presidente de la Cámara de Senadores, pidiendo que declare la nulidad de todos esos contratos, la lesividad de todos esos contratos que eran inexistentes. La hipótesis de la Fiscalía era que esos contratos no existieron. La gente venía a contarnos que ni sabían dónde quedaba la Legislatura, que les hacían firmar algo que no leían, que ni sabían el monto. Desde un primer momento dijimos que se tenía que anular, que el Estado entrerriano no podía reconocerlo como válido. En todo lo que es lucha contra la corrupción, es muy importante que quienes están en los cargos más altos, en posiciones de mando, tengan una postura muy clara. Y esto es una señal en ese sentido, que me parece valiosa.

—Vamos de nuevo: Bordet pudo haber hecho el mismo anuncio que Rogelio Frigerio y dar diez pasos adelante.

—Bordet debieron haber hecho esto, debieron haber declarado la nulidad de estos contratos, Bordet y los presidentes de las Cámaras en ese momento debieron dar este paso y reconocer la inexistencia de esos contratos. Recuerdo que a Fiscalía nos mandaban contratos sin firma, era un absurdo. La exfuncionaria de Gobierno Lucila Haidar (fallecida), en ese momento llevó adelante un sumario administrativo en senadores que no sé en qué quedó. Terminó pasando todo lo contrario, todos los implicados en la causa contratos siguieron contratados, en planta permanente, siguieron en carrera administrativa. Estamos discutiendo si Ficha Limpia sí o no. Una persona que está imputada por hechos de corrupción, es ascendida en la carrera administrativa. Además de una política anticorrupción, son importantes los símbolos y mensajes. Hasta ahora el mensaje que se vino dando es que todo tiene que correr y acá no ha pasado nada. Bueno, esperemos que ahora el mensaje sea inverso y empiecen a pasar cosas”.

Causa Securitas

Goyeneche recordó que se trata de una investigación comenzada tras la denuncia de una empresa. “Si el Estado es opaco para obtener información, las empresas del Estado son siempre más opacas. Es preocupante que se hayan usado las empresas del Estado para generar hechos de corrupción más disimulados que en la administración pública que tiene ciertos procedimientos prestablecidos para evitarlos. Y es más preocupante todavía que ninguno de los mecanismos, es decir una cantidad de personal pagado por el Estado, en la empresa no detectó absolutamente nada”.

—Quedó claro que en Entre Ríos había un sistema corrupto donde un empresario como Tórtul se manejaba pagando coimas a Enersa, a funcionarios.

—Ese es el problema de la impunidad que genera un estado de cosas donde parece que es correcto hacer negocios a través de estos mecanismos ilícitos. Y como ese problema dela impunidad, por eso se desviven tanto por intentar que siga la impunidad. Por eso a los fiscales se los denuncia 80 veces, se les pide cuatro o cinco veces el jury, se los denuncia. Recuerdo cuando presentamos la causa de los contratos, nos denunció hasta el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER). Lo que pasó en Entre Ríos en ese momento fue eescandaloso. Pero el sentido último era mantener esa impunidad. Bueno, ahora están saltando algunas cosas, incluso afuera de nuestra provincia.

El recurso sobre su destitución

El 6 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que dicte un nuevo pronunciamiento.

La Corte aceptó la queja de Goyeneche y ordenó al STJ dictar un nuevo pronunciamiento

“El expediente todavía no ha bajado a la Corte. Estamos esperando, atrapados en las redes de la burocracia de la Corte, es una tecla ¿no?, pidiendo que baje al Tribunal acá para poder empezar el trámite acá. Lo que la Corte hizo fue ordenar al STJ que anule todo el proceso desde la apertura del jury, algo que ocurrió en diciembre de 2021. Inmediatamente que llegue la causa a la Corte, voy a pedir mi restitución al cargo porque todo el proceso está caduco, todo el proceso no pudo durar ni por aproximación todo lo que ha durado”, contó.

–Y si el Superior Tribunal dice no pero usted tiene una denuncia, tiene que responder.

–Y bueno, se tramita y se discute la corrección de una postura u otra. Eso es lo que habrá que hacer y cada uno tendrá su mirada. Hasta que la Corte no disponga la bajada de autos o notifique la sentencia, está paralizada la situación. es absolutamente burocrático porque todos sabemos que el fallo salió, pero hasta que no baje el Superior Tribunal de Justicia no se da por notificado de esa sentencia. Actualmente trabajo en la profesión, bastante en Santa Fe.