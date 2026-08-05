Gracias a las cámaras de seguridad, detuvieron rápidamente a un ladrón que robó en una panadería de Federación

Un rápido accionar de la Policía de Federación, apoyado en las imágenes de las cámaras de seguridad y los datos aportados por la víctima, permitió detener en flagrancia a un hombre de 30 años acusado de cometer un robo en una panadería de la ciudad.

El hecho ocurrió este martes 4 de agosto en inmediaciones de Coronel Salas y Chacho, donde funciona la panadería «Los Ositos».

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el encargado del comercio alertó a los efectivos luego de observar a un hombre desconocido salir por una ventana trasera del local. El sospechoso vestía una campera de color celeste y llevaba una mochila.

Al ingresar nuevamente al comercio, el damnificado constató el faltante de una caja chica de tubos color celeste, marca 53 PS, además de encontrar desorden en distintos sectores donde había harina de trigo, pan rallado y grasa.

Con la descripción física y otros datos obtenidos, la Policía montó un operativo cerrojo en la zona, logrando interceptar al sospechoso en calle Pedro Nicolás Páez, entre Salta y Circunvalación.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron en poder del hombre los elementos denunciados como robados, por lo que se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Federación.

Tras ser informada de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de hurto en flagrancia, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.