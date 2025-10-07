Gran actuación del Team Deportes Villa Adela en la Media Maratón Internacional de Uruguaiana

La gran figura de la jornada fue Ximena Anahí Simeone, oriunda de Puerto Yeruá, quien se consagró campeona general femenina de los 21 km, repitiendo el título obtenido en 2022 y convirtiéndose así en la única atleta argentina en ganar esta competencia en dos oportunidades.

La competencia, que comenzó a las 7:00 de la mañana con altas temperaturas y humedad, presentó un nuevo recorrido con fuertes pendientes, lo que la transformó en una de las ediciones más exigentes de su historia.

Dominio argentino entre las mujeres

Además de la consagración de Simeone, se destacó la actuación de Greta Victoria Rodríguez, quien debutó en la distancia y se ubicó en el cuarto lugar general femenino, mostrando una gran adaptación al circuito binacional.

Por su parte, Lorena Luchini, nacida en Feliciano y radicada en Concordia, completó el top 5 entre las damas, reafirmando el alto nivel de las corredoras entrerrianas en competencias internacionales.

Destacado desempeño en varones

Entre los varones, el concordiense Bruno Ignacio Colombo, también integrante del Team Deportes Villa Adela, logró un meritorio cuarto puesto en la clasificación general, ingresando además en la zona de premiación económica.

Resultados generales – 21 km

Damas:

1° Ximena Anahí Simeone – Deportes Villa Adela (Argentina)

2° Maria Rosana Nunes Ferreira – ANR/Adidas (Brasil)

3° Josiane de Fátima Anhaia – CCI/Fórmularun (Brasil)

4° Greta Victoria Rodríguez – Deportes Villa Adela (Argentina)

5° Lorena Luchini – NB Running (Argentina)

Caballeros:

1° Cleiton do Nascimento da Rocha Jardim – Adidas/Schneider (Brasil) – 1:11:02

2° Everton Dorneles Nascimento – Ralrunner (Brasil) – 1:13:37

3° Eduardo Alan Dallabrida – ANR/Adidas (Brasil) – 1:14:47

4° Bruno Ignacio – Deportes Villa Adela (Argentina) – 1:15:18

5° Rodrigo “Rambo” Petri – Acelcor (Brasil) – 1:16:28

El Team Deportes Villa Adela volvió a dejar en lo más alto el nombre de Concordia y la región.