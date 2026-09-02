Gran desempeño del Club Hípico Concordia en el Campeonato Federal de Saltos

Los representantes del Club Hípico Concordia tuvieron una destacada actuación durante las tercera y cuarta fechas del Campeonato Federal de Saltos Hípicos, disputadas los días 28 y 29 de agosto en las instalaciones del Club de Campo El Palenque, en la provincia de Misiones.

Los binomios concordienses lograron importantes resultados y varios títulos, demostrando el buen nivel deportivo que atraviesa la institución.

Cuatro grandes resultados

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran:

Sara Calza, campeona en la categoría Tercera Menor – 1,10 metros.

Fernando Rougier, campeón en la categoría Amateur – 1,10 metros.

Uma Mapis, campeona en la categoría Tercera Mayor – 1,20 metros.

Camila Sensever, subcampeona en la categoría Segunda – 1,20 metros.

Los resultados obtenidos reflejan el gran trabajo que vienen realizando los deportistas junto a sus caballos y el acompañamiento permanente de la institución.

Un fin de semana de alto nivel ecuestre

Más allá de los podios conseguidos, el resto de los jinetes y amazonas del Club Hípico Concordia también tuvo un desempeño positivo a lo largo de las jornadas, contribuyendo a una presentación general que dejó muy buenas sensaciones.

La competencia permitió además disfrutar de un fin de semana dedicado al deporte ecuestre, con la participación de destacados binomios y un excelente clima deportivo.

Para el Club Hípico Concordia, los resultados obtenidos en Misiones representan una nueva muestra del crecimiento y del buen momento deportivo que atraviesa la institución en el ámbito de los saltos hípicos.

Por Marcelo Gonzalez