Gran Desfile Show de LALCEC Concordia: una noche de moda, música y solidaridad

LALCEC Concordia prepara una noche muy especial con la realización de su Gran Desfile Show, una propuesta que combinará moda, música, espectáculo y, fundamentalmente, solidaridad.

El encuentro tendrá lugar el jueves 24 de septiembre, a partir de las 20 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, y contará con la conducción de Amelia Olguín.

La apertura estará a cargo de Diego De Tona y Lucas Iriarte, quienes serán los encargados de poner música y ritmo al comienzo de una velada pensada para disfrutar y, al mismo tiempo, acompañar la importante tarea que desarrolla LALCEC Concordia.

Moda y una presentación especial

Uno de los momentos destacados de la noche será la presentación oficial en Concordia del primer perfume del diseñador concordiense Fabián Zitta, denominado “Fabián Zitta N.º 1”.

La presentación estará acompañada por diseños exclusivos de la firma del reconocido diseñador nacido en Concordia y radicado en Buenos Aires.

Desde la organización aclararon que Fabián Zitta no estará presente físicamente en el evento. Su participación se concretará a través de la presentación de su primera fragancia y de los diseños de su firma, permitiendo al público concordiense conocer esta nueva creación.

Una noche para ayudar

Más allá de la propuesta artística y de moda, el Gran Desfile Show tendrá como principal objetivo acompañar el trabajo de LALCEC Concordia y sus campañas de prevención, una tarea que la institución sostiene durante todo el año.

La iniciativa invita a la comunidad a ser parte de una noche diferente, donde la moda y el espectáculo se combinan con una causa solidaria.

Desde LALCEC Concordia destacaron que será una oportunidad para celebrar la vida, disfrutar y ayudar, acompañando las acciones destinadas a promover la prevención y el cuidado de la salud.

La cita será el jueves 24 de septiembre, a las 20 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, para compartir una noche de música, moda, espectáculo y solidaridad.

Por Marcelo Gonzalez