Gran expectativa por el inicio del Triatlón Provincial en Colón

Esta nueva edición llega con importantes novedades, ya que por primera vez el certamen adquiere carácter binacional, incorporando a la ciudad uruguaya de Salto (R.O.U.), donde se disputará la quinta fecha el 31 de enero. Esta incorporación representa una apuesta fuerte de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (A.C.P.C.), que busca fortalecer el vínculo deportivo y turístico entre ambas orillas del río Uruguay.

Siete fechas y un calendario atractivo

El campeonato contará con siete fechas, de las cuales dos serán en formato estándar y sprint, mientras que las restantes se desarrollarán en distancia sprint.

La competencia inaugural en Colón se correrá en esta última modalidad, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.

El circuito comenzará con la natación en aguas con corriente a favor; luego los atletas realizarán cuatro vueltas de ciclismo por la avenida Costanera y avenida Ferrari, pasando por el parque Quiroz, para finalizar con el tramo pedestre que compartirá parte del mismo recorrido.

Presencia de campeones y gran nivel competitivo

Entre los confirmados figuran los últimos ganadores en Colón, el concordiense Alejandro Ricagno y la representante de Concepción del Uruguay Karen Zagursky, quienes volverán a medirse junto a numerosos triatletas de gran nivel.

Los vigentes campeones del circuito son los paceños Federico Ruiz y Anahí Díaz, quienes también estarán presentes en esta apertura que promete una carrera apasionante.

Las inscripciones avanzan a muy buen ritmo, con 130 atletas preinscriptos. La acreditación presencial para los competidores de Concordia se realizará el viernes en “Swimming”, mientras que para el resto será el sábado de 19:30 a 21:00 horas en el club Piedras Coloradas y el mismo domingo desde las 7:30 horas.

El circuito continúa en Concordia

Luego de Colón, el Circuito Binacional de Triatlón Jeep continuará el 30 de noviembre en Concordia, en lo que será el esperado regreso del triatlón a la ciudad, con pruebas en distancia estándar y sprint.

El calendario seguirá con las siguientes fechas:

20 de diciembre: Federación

11 de enero: Victoria

31 de enero: Salto (R.O.U.)

22 de febrero: Paraná

15 de marzo: Santa Ana (final)

Para más información e inscripciones, los interesados pueden ingresar a:

👉 www.encarrera.com.ar/triajeep

Con información de prensa A.C.P.C