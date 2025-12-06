Gran expectativa por la segunda luna de la Fiesta Nacional de la Citricultura

Desde las 19 horas, con la apertura del predio, continuarán las actividades con la tradicional Expo Citrus, que contará con stands de instituciones, organismos y empresas, tanto en el interior como en el exterior del Centro de Convenciones, permitiendo mostrar el potencial productivo, comercial y turístico de la zona.

En tanto, desde las 20:30 horas, el escenario principal ofrecerá una variada grilla artística que incluirá la presentación de la Academia “Golden Squad”, Ramoncito Maydana, la presentación de soberanas invitadas, el show de Ruidos Molestos, el desfile elegante de las postulantes a embajadoras, la actuación de Sentimiento Original, el desfile y presentación de las embajadoras y la esperada elección de la nueva corte.

La noche cerrará a puro ritmo con el show de Márama – DJ + Golden, en una jornada que promete música, color y celebración para toda la familia, reafirmando a la Fiesta Nacional de la Citricultura como una de las propuestas culturales y populares más convocantes del calendario entrerriano.

Redaccion de 7Paginas