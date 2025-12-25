Gran expectativa por la última carrera del año en Concordia

La competencia es organizada por la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (A.C.P.C.) y se pondrá en marcha a las 18.30 horas, teniendo como punto de largada y llegada la calle de boxes del Autódromo de Concordia. El recorrido se desarrollará íntegramente dentro del circuito: una vuelta completa para los 5K y dos vueltas para completar los 10 kilómetros.

Se trata de una prueba única en su tipo, que ofrecerá a los corredores la posibilidad de competir en un entorno de máxima seguridad, sin tránsito vehicular, con asfalto en excelentes condiciones, amplitud en todo el trazado, sanitarios adecuados, amplio estacionamiento y un entorno que la convierte en una experiencia especial para los atletas.

Según se dijo a 7Paginas, la cifra de preinscriptos ronda los 300 competidores, lo que anticipa una gran convocatoria para esta última cita deportiva del calendario. Habrá categorías para ambos sexos y en ambas distancias, con premios hasta el tercer puesto en cada una de ellas, además de una premiación general hasta el tercer lugar para los 5K y los 10K (no acumulativa con las categorías).

Desde la organización destacaron que el costo de inscripción es accesible, con un valor de 15 mil pesos, con el objetivo de que nadie quede afuera de este evento que corona un año cargado de éxitos para la A.C.P.C. Asimismo, se remarcó la intención de que esta competencia pueda quedar instaurada de manera definitiva en el calendario deportivo, realizándose cada último sábado del año.

Cabe señalar que este viernes, de 20 a 21 horas, se realizará la inscripción presencial y entrega de dorsal y chip en el local “Swimming”, ubicado en avenida San Lorenzo 316.

La prueba contará con servicio de sonido, locución, cobertura fotográfica, seguro, servicio de emergencia, además de frutas y bebidas para los corredores en la llegada. La clasificación oficial estará a cargo de la empresa “Tu Tiempo Sport”.

Toda la información y las inscripciones se encuentran disponibles en el sitio web: www.encarrera.com.ar/10k