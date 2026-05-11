Gran Expectativa por los 21k – Este jueves Cierre de Inscripción

Serán tres distancias, ya que a la distancia principal de los 21k, se suman los 10 y 5 k, estimando la presencia de alrededor de 600 participantes en las tres distancias con corredores de 25 localidades entrerrianas, y también de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, más la presencia de alrededor de 50 uruguayos.

Cabe destacar que este jueves estará cerrando la inscripción, y la forma de asegurar el cupo es realizando la transferencia bancaria del costo de la misma, siendo los valores de 30mil para los 5k, y 35 mil para los 10 y 21 k.

Desde la organización informaron a 7Paginas, que este sábado de 18.30 a 21.30 habrá inscripción presencial obligatoria para los concordienses en el Centro de Convenciones, donde se estará entregando el atractivo kit de competencia, sumado al dorsal y chip de participación, mientras que el domingo esta actividad arrancará desde las 7 hs con el resto de competidores.

Habrá premiación en todas las categorías y en las tres distancias, sumando este año como novedad la entrega de efectivo en la distancia principal por un monto de 900 mil pesos a repartir entre los tres primeros varones y tres primeras damas.

Todos los participantes tendrán entrada libre para las Termas de Punta Viracho, y además contarán con servicio de fotografia, drone, locución, sonido, servicios médicos, seguro y una atención en llegada con frutas, agua, gatorade y una atractiva medalla finisher.

Toda la info e inscripciones en: http://www.encarrera.com.ar/21k