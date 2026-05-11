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Lunes 11 de mayo de 2026
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Gran Expectativa por los 21k – Este jueves Cierre de Inscripción

Con gran expectativa se espera la realización de los “21k Lago Salto Grande” que se estará corriendo este domingo desde las 8.30 hs en el perilago, con epicentro en las afueras del Hotel Ayui.
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Serán tres distancias, ya que a la distancia principal de los 21k, se suman los 10 y 5 k, estimando la presencia de alrededor de 600 participantes en las tres distancias con corredores de 25 localidades entrerrianas, y también de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, más la presencia de alrededor de 50 uruguayos.

Cabe destacar que este jueves estará cerrando la inscripción, y la forma de asegurar el cupo es realizando la transferencia bancaria del costo de la misma, siendo los valores de 30mil para los 5k, y 35 mil para los 10 y 21 k.

Desde la organización informaron a 7Paginas, que este sábado de 18.30 a 21.30 habrá inscripción presencial obligatoria para los concordienses en el Centro de Convenciones, donde se estará entregando el atractivo kit de competencia, sumado al dorsal y chip de participación, mientras que el domingo esta actividad arrancará desde las 7 hs con el resto de competidores.

Habrá premiación en todas las categorías y en las tres distancias, sumando este año como novedad la entrega de efectivo en la distancia principal por un monto de 900 mil pesos a repartir entre los tres primeros varones y tres primeras damas.

Todos los participantes tendrán entrada libre para las Termas de Punta Viracho, y además contarán con servicio de fotografia, drone, locución, sonido, servicios médicos, seguro y una atención en llegada con frutas, agua, gatorade y una atractiva medalla finisher.

Toda la info e inscripciones en: http://www.encarrera.com.ar/21k