Gran expectativa por Luck Ra en la última noche de la Fiesta Nacional de la Playa

Este sábado se vivió una anteúltima noche vibrante, que tuvo como protagonistas al DJ Alan Gómez y a La Joaqui, quienes se presentaron por primera vez en la fiesta. Con una potente propuesta de música urbana y RKT, lograron hacer bailar y cantar a miles de personas que colmaron el predio, coreando cada una de sus canciones y acompañando el ritmo de un show cargado de energía.

La previa estuvo marcada por la participación de artistas anfitriones que aportaron diversidad de estilos y calentaron el escenario para los números principales. Aldu Saavedra, Latin Show, Subsyste-M, Pitu Otero, La Santafesina y La Bristol fueron parte de una grilla que mantuvo al público activo durante toda la noche.

Cierre a puro cuarteto

De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, la última noche de la Fiesta Nacional de la Playa promete ser inolvidable. Este domingo, el Predio Multieventos será nuevamente escenario de una gran convocatoria con el esperado show de Luck Ra. El cantante cordobés regresa una vez más a la fiesta, reafirmando su fuerte vínculo con el público y desplegando toda la movida cuartetera que lo caracteriza.

Considerado uno de los artistas con mayor venta de entradas y plateas, se espera un marco multitudinario para despedir esta nueva edición del evento. Como en cada jornada, bandas locales también dirán presente para animar la previa, entre ellas Zamba x 2, Enredados Samba, La Última Folk, Alejandra y Daniel, Sentimientos y Marcos Martín.

Súper sorteo de Flechabus

En el marco de la fiesta, continúan los sorteos organizados junto a Flechabus. Se entregarán pasajes a destinos como Bariloche y Jujuy, tanto entre quienes ya adquirieron sus entradas como a través de las redes sociales oficiales de la Fiesta de la Playa, donde también se sortean pares de entradas para el show final.

Último día de venta de entradas

Las entradas y plateas para la última noche aún se encuentran a la venta, tanto de manera online como presencial. El punto de venta físico es el Predio Multieventos, de 10 a 12:30 horas y desde las 19 horas. La venta online continúa habilitada las 24 horas a través de la plataforma www.1000tickets.com.ar

Valores

Domingo 18 de enero – Luck Ra

Entrada general en el predio (día del show): $27.500

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector B2: $16.500 (disponibles)

La Fiesta Nacional de la Playa se prepara así para bajar el telón con una noche que promete música, baile y una gran celebración popular.